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Notas de Prensa

Camposantos Mapfre anuncia actividades por el Día de Todos los Santos

Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre el Dia de Todos los Santos, la compañía espera la visita de más de 100 mil personas en sus seis camposantos a nivel nacional donde celebrará misas conmemorativas y diversas actividades.

Se recomiendan medidas de seguridad, como evitar aglomeraciones y no llevar mascotas o alimentos. Foto: difusión.
Se recomiendan medidas de seguridad, como evitar aglomeraciones y no llevar mascotas o alimentos. Foto: difusión.
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Miles de familias peruanas se preparan para conmemorar este sábado 31 y domingo 1 el Día de Todos los Santos, una fecha especial en la que muchas personas visitan los cementerios del país para honrar la memoria de sus seres queridos.

“Durante estos días nos preparemos para recibir a más de 100 mil visitantes en nuestros seis camposantos a nivel nacional: Huachipa, Chincha, Ica, Pisco, Piura y Chiclayo, donde celebraremos misas conmemorativas, activaciones, y se han dispuesto horarios extendidos de atención para brindar un espacio de recogimiento y encuentro familiar”, informa María Amalia de la Jara, Directora de la Unidad de Funeraria y Camposantos Mapfre.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes en un espacio de armonía, respeto y conmemoración, Camposantos Mapfre ha compartido los horarios de atención y eventos.

Horarios de visita

  • Sábado 31 de octubre: 08:00 a.m. – 05:00 p.m.
  • Domingo 1 de noviembre: 07:00 a.m. – 05:00 p.m.
larepublica.pe

Además, el representante de Camposantos Mapfre comparte algunas recomendaciones de seguridad: 

Recomendaciones generales para los visitantes

  • Evita aglomeraciones: sigue las indicaciones del personal de seguridad y respeta los accesos peatonales y vehiculares. Recuerda que los camposantos cuentan con estacionamientos limitados, por lo que, al tope de su capacidad, ya no se permitirá el ingreso de automóviles.
  • Cuida tus ofrendas: lleva decoraciones seguras y respetuosas con el entorno; evita elementos inflamables o contaminantes.
  • Prevención sanitaria: no coloques recipientes con agua en los porta floreros; Mapfre ha dispuesto arena húmeda para prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya, más aún en esta coyuntura marcada por el impacto del Fenómeno El Niño.
  • Normas de convivencia: no está permitido el ingreso con mascotas, alimentos o bebidas alcohólicas.

“Nuestros camposantos son lugares de paz y reflexión, donde honramos la memoria de aquellos que estarán contigo siempre. Invitamos a todos a permanecer atentos a las redes sociales de Mapfre para conocer las activaciones que realizaremos para nuestros visitantes”, finalizó María Amalia de la Jara.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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