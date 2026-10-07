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BTS mueve el turismo en Lima: más de 521.000 usuarios buscaron entradas y el ticket promedio llegó a S/844

Los tres conciertos de la banda surcoreana en San Marcos abren una oportunidad para restaurantes, hoteles, agencias y otros negocios vinculados al turismo. Promperú destaca el potencial del turismo musical y el llamado “efecto BTS”.

Los conciertos de BTS en Lima, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, esperan atraer un gran flujo de turistas, impulsando el gasto en alojamiento y gastronomía.
Los conciertos de BTS en Lima, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, esperan atraer un gran flujo de turistas, impulsando el gasto en alojamiento y gastronomía.POOL PHOTOAP
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BTS no solo ha impulsado la venta de entradas. La llegada del grupo surcoreano a Lima también genera oportunidades para otros negocios vinculados al turismo, desde hoteles y restaurantes hasta servicios de transporte y recorridos por la ciudad. Para sus tres conciertos en San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre, más de 521.000 usuarios pasaron por las colas virtuales de compra y el ticket promedio alcanzó los S/844 por persona, según Promperú.

El documento, denominado “Turismo musical y el efecto BTS”, analiza cómo los seguidores de artistas pueden convertirse en viajeros cuando buscan asistir a conciertos fuera de su ciudad o país. La tendencia resulta especialmente atractiva para destinos que consiguen conectar el espectáculo con otras experiencias durante la estadía.

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BTS y sus conciertos en Lima abren una oportunidad para el turismo

Seis de cada diez fanáticos viajan cada año para asistir a espectáculos musicales, según el análisis. Ese comportamiento abre una oportunidad para Lima, especialmente entre quienes lleguen desde otras ciudades o países y necesiten alojamiento, alimentación, transporte o quieran aprovechar su estadía para conocer la capital.

Para Lima, el reto está precisamente en captar ese gasto adicional. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes y operadores turísticos pueden ofrecer alternativas alrededor de las fechas de los conciertos, desde recorridos gastronómicos hasta visitas a espacios culturales y atractivos de la capital.

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La oportunidad también responde a un cambio en las preferencias de los viajeros. Según la entidad de promoción turística, el 80% prefiere gastar en experiencias antes que en bienes materiales y el 93% valora más las vivencias reales que las digitales. En el caso de los seguidores de BTS, la conexión con la música puede convertirse así en el primer motivo para viajar y conocer un destino.

El turismo musical gana terreno entre los seguidores de BTS

El vínculo emocional también pesa. El 77% de los asistentes consultados afirma que la multitud los hace sentir parte de una comunidad, mientras que el 84% considera que la música en vivo une a las personas más allá de las fronteras.

Esto explica por qué la experiencia no termina necesariamente cuando acaba el concierto. Para un visitante que llega a Lima, una salida gastronómica, una visita al Centro Histórico o un recorrido por otros atractivos puede formar parte del mismo viaje. La música funciona como el motivo inicial, pero el destino tiene la posibilidad de quedarse con una parte mayor del gasto.

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El efecto BTS ya atrae turistas a Corea del Sur

Corea del Sur ya tiene un ejemplo del alcance que puede tener este tipo de turismo. Según el estudio, cerca de 800.000 turistas extranjeros llegan al país motivados por BTS. El interés por el grupo termina llevándolos también a conocer su gastronomía, cultura y otros atractivos.

Para los negocios turísticos, el reto será aprovechar ese flujo de visitantes y captar parte del gasto que realicen durante su estadía en Lima.

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