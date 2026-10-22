Fenómeno El Niño: Gobierno anuncia bonos, 250 obras públicas y alivios tributarios para empresas

El Gobierno anunció las medidas prioritarias de política fiscal para mitigar los principales riesgos económicos asociados a los choques externos y al Fenómeno El Niño.

El Gobierno anunció las medidas prioritarias de política fiscal para mitigar los principales riesgos económicos asociados a los choques externos y al Fenómeno El Niño. Composición LR/Andina

El ministro de Economía, Elmer Cuba, presentó un paquete de medidas para hacer frente al impacto del Fenómeno El Niño, el encarecimiento de los combustibles y las altas tasas de interés internacionales. Entre los anuncios figuran bonos temporales para familias vulnerables y jubilados de la ONP, la reactivación de obras públicas y facilidades tributarias y crediticias para empresas afectadas por una posible desaceleración económica.

Señaló que el objetivo es evitar que estos factores frenen la actividad económica y lograr que el país crezca más en 2027 que en 2026. Para ello, el Ejecutivo plantea intervenciones temporales y focalizadas en los hogares, la inversión pública y los negocios con mayores dificultades.

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Bonos para familias vulnerables y jubilados de la ONP

Las transferencias monetarias estarán dirigidas a cuatro grupos. El primero comprende a familias del sur que podrían perder parte de su ganado o sus cosechas por la falta de agua; el segundo, a hogares del norte expuestos a lluvias intensas. También se considera a quienes viven cerca de quebradas y ríos, incluso en zonas próximas a Lima, donde podrían producirse huaicos o desbordes.

El cuarto grupo estará integrado por personas vulnerables, principalmente jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Cuba precisó que estos bonos no responderán exclusivamente a los efectos de El Niño, pues también buscan compensar parte del impacto de la inflación sobre los ingresos familiares.

Las ayudas tendrán una duración de tres a cuatro meses. Según el ministro, las transferencias permitirán que los beneficiarios mantengan parte de su capacidad de gasto durante el periodo de mayor presión económica.

Gobierno impulsará 250 obras y mantenimiento de infraestructura

El paquete contempla trabajos de mantenimiento en colegios, centros de salud, comisarías y carreteras. Esta propuesta busca prevenir daños que luego exijan reconstrucciones más costosas y generar empleo en distintas regiones.

Cuba planteó que los directores de colegios, responsables de centros de salud y comisarios tengan a su cargo pequeñas intervenciones en sus instalaciones. Con ello, el Gobierno busca descentralizar las obras y facilitar su ejecución en distintas localidades.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas identificó 250 obras públicas con avances superiores al 50% que podrían recibir recursos para concluirse. El plan incluye recurrir a saldos del mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos paralizados a los que les falte poco para terminar.

La estrategia también comprende los programas de vivienda popular Mi Vivienda y Techo Propio, que podrían reactivarse con una inyección adicional de capital. Cuba advirtió que los recursos destinados a estas iniciativas han sido volátiles durante la última década y propuso dar mayor previsibilidad al financiamiento para que los desarrolladores amplíen la oferta habitacional.

Empresas podrán aplazar impuestos y acceder a garantías de crédito

Para aliviar las necesidades de liquidez del sector privado, el Gobierno plantea permitir que las empresas de actividades afectadas posterguen los pagos adelantados del impuesto a la renta si acreditan dificultades financieras.

El ministro puso como ejemplo a las compañías pesqueras que, ante una campaña desfavorable, podrían registrar menores ingresos. En esos casos, las empresas presentarían sus estados financieros proyectados ante la Sunat para solicitar que no se les exijan los adelantos tributarios correspondientes.

El paquete también incluye la liberación de saldos en cuentas de detracciones del Banco de la Nación y garantías crediticias a través del Fondo Crecer. Estas últimas facilitarían el acceso al financiamiento de las empresas que necesiten capital para continuar operando durante una eventual desaceleración.

Durante el anuncio, la presidenta Keiko Fujimori respaldó las medidas y adelantó que el Ejecutivo prepara acciones adicionales. También recordó que el país enfrenta riesgos vinculados a las condiciones climáticas, el encarecimiento de los combustibles por la guerra en Medio Oriente y las altas tasas de interés en economías importantes.