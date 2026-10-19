Exportaciones de banano peruano crecen 24,6%, pero Fusarium afecta más de 1.000 hectáreas en Piura

El valle del Chira, en Piura, enfrenta el reto de contener el Fusarium Raza 4 Tropical y evitar que se propague a más plantaciones bananeras.

El valle del Chira, en Piura, enfrenta el reto de contener el Fusarium Raza 4 Tropical y evitar que se propague a más plantaciones bananeras. Composición LR/Difusión

Las exportaciones peruanas de banano alcanzaron los US$103,5 millones entre enero y agosto de 2026, un avance de 24,6% interanual. Sin embargo, el sector enfrenta un riesgo para su capacidad productiva: más de 1.000 hectáreas resultaron afectadas por Fusarium en el valle del Chira, en Piura, según la Dirección Regional de Agricultura. La situación plantea un desafío para una actividad que busca ampliar sus envíos y sostener su presencia en los mercados internacionales.

El resultado comercial muestra una mejora respecto de 2025, pero todavía existe una diferencia importante frente a los niveles alcanzados antes de la caída de los embarques. Según cifras analizadas por FreshFruit, Perú exportó 116.766 toneladas durante los primeros ocho meses de 2026, frente a las 159.645 toneladas del mismo periodo de 2018. La diferencia es de 42.879 toneladas, equivalente a una reducción de 26,9%.

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La comparación con el año pasado, no obstante, arroja un resultado favorable: entre enero y agosto de 2025 se enviaron 104.490 toneladas, por lo que el volumen de 2026 aumentó alrededor de 11,8%. Esto significa que el crecimiento reciente no se limita al valor de las ventas, aunque la cantidad exportada aún no recupera sus registros anteriores.

Precio y volumen impulsan los envíos

El valor exportado también recibió el impulso de mejores precios. FreshFruit calculó que el precio promedio llegó a US$886 por tonelada en los primeros ocho meses de 2026, un incremento de 11,5% frente al mismo periodo del año anterior.

El análisis de la consultora atribuye aproximadamente US$9,8 millones del aumento del valor exportado al efecto del mayor volumen y otros US$9,6 millones al incremento de los precios. La interacción entre ambas variables aportó US$1,1 millones adicionales. Por tanto, el resultado responde a una combinación de mayores embarques y mejores precios, y no exclusivamente a una valorización de la fruta.

La Unión Europea concentró US$60,4 millones de las exportaciones peruanas de banano, equivalentes al 58,4% del total. Países Bajos fue el principal destino, con US$28,5 millones, mientras Italia y Bélgica registraron aumentos interanuales de 85,7% y 76,1%, respectivamente, según FreshFruit.

Esta concentración vuelve relevante la capacidad de los productores peruanos para mantener un suministro regular. No obstante, las cifras comerciales disponibles no permiten atribuir la evolución de los embarques al Fusarium ni calcular cuánto de la producción exportable estaría comprometido por la enfermedad.

Fusarium mantiene la presión sobre Piura

La Dirección Regional de Agricultura de Piura informó este año que más de 1.000 hectáreas de banano estaban afectadas por Fusarium en el valle del Chira. La entidad anunció entonces un proyecto regional para contener el avance de la enfermedad, con acciones diferenciadas según el nivel de afectación de las zonas productoras.

El Fusarium Raza 4 Tropical es un hongo que invade el sistema vascular de la planta y dificulta el transporte de agua y nutrientes. Su control representa una dificultad para los agricultores porque puede permanecer durante años en el suelo y dispersarse mediante material vegetal, herramientas, calzado o equipos contaminados. Por ello, evitar su traslado entre parcelas es una de las principales medidas de prevención.

En julio, la Dirección Regional de Agricultura informó que había iniciado el muestreo y análisis de suelos en zonas productoras de Piura, con participación del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Los resultados debían servir para formular recomendaciones técnicas según las condiciones de cada parcela y orientar las medidas de manejo.

A estas intervenciones se suma el acompañamiento técnico a 152 productores bananeros durante octubre, reportado por CultiVida. La organización señala que las actividades incluyen controles de acceso a los predios y desinfección de herramientas, calzado y equipos. Su director ejecutivo, Rubén Carrasco, sostiene que la prevención debe integrarse al manejo habitual del cultivo.

La evolución de las áreas afectadas y los resultados de las medidas de contención serán indicadores relevantes para seguir el riesgo sanitario. Por ahora, las cifras disponibles dimensionan la extensión del problema en Piura, pero no cuantifican su efecto directo sobre la producción nacional ni sobre los ingresos futuros por exportaciones.