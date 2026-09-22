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Sueldo mínimo: ¿qué pasará después de los S/1.300? Sheput anuncia nueva fórmula para futuros aumentos

El Consejo Nacional del Trabajo empezó a discutir una fórmula para definir futuros reajustes del sueldo mínimo, mientras que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que el primer aumento de S/100.00 se daría en octubre o noviembre.

Sheput señaló que el primer aumento podría concretarse en octubre o noviembre, una vez que la presidenta Keiko Fujimori retorne de Estados Unidos.
Sheput señaló que el primer aumento podría concretarse en octubre o noviembre, una vez que la presidenta Keiko Fujimori retorne de Estados Unidos.Difusión
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La discusión sobre la remuneración mínima vital (RMV) entró en una nueva etapa. Luego de que trabajadores y empleadores coincidieran en avanzar con el aumento hasta S/1.300, el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) volvió a poner sobre la mesa una cuestión que tendrá efectos más allá de este incremento: cómo se determinarán los siguientes reajustes del sueldo mínimo.

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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, explicó tras la reunión de este martes 22 de septiembre que el Consejo trabaja en el diseño de una fórmula que incorpore criterios de productividad y el contexto económico para establecer, cada cierto periodo, cuánto debería variar la RMV. La propuesta todavía se encuentra en construcción y no significa que los próximos aumentos vayan a aplicarse automáticamente.

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El planteamiento busca darle mayor previsibilidad a una decisión que históricamente ha dependido de procesos de diálogo y de decisiones gubernamentales. El propio CNTPE ya había planteado, tras su primera sesión de septiembre, la necesidad de avanzar hacia un mecanismo de actualización de la remuneración mínima.

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El aumento a S/1.300 sigue otro camino

Mientras se debate esa metodología, el incremento actualmente acordado mantiene un proceso independiente.

Los representantes de trabajadores y empleadores coincidieron en avanzar con la propuesta del Ejecutivo para elevar la RMV de S/1.130 a S/1.300. En la primera sesión del CNTPE también quedaron pendientes la fecha y la forma concreta de aplicación del incremento.

El Gobierno ha planteado que el aumento se realice en dos etapas. El primer tramo contempla elevar la remuneración mínima en S/100, hasta S/1.230, mientras que los S/70 restantes completarían los S/1.300 durante el primer semestre de 2027.

Sheput señaló este martes que la primera subida podría concretarse en octubre o noviembre, una vez que la presidenta Keiko Fujimori retorne de Estados Unidos. La aplicación todavía requiere la formalización correspondiente.

Por eso, hay dos procesos que no deben confundirse: uno corresponde a la implementación del incremento ya acordado hasta S/1.300 y otro al diseño de una eventual metodología que serviría para los reajustes posteriores.

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¿Qué cambiaría con una fórmula para la RMV?

La principal novedad de la reunión no está en el monto de S/1.300, que ya había sido respaldado en el CNT, sino en la posibilidad de establecer una metodología para futuras revisiones.

Sheput sostuvo que el objetivo es contar con una fórmula matemática que considere variables económicas y laborales antes de determinar un nuevo incremento. Entre los criterios mencionados por el ministro figuran la productividad y el contexto en el que se encuentre la economía.

Esto supone pasar de discutir únicamente cuánto debe subir el sueldo mínimo a establecer bajo qué condiciones corresponde revisarlo. Sin embargo, todavía no se conocen los parámetros definitivos, la periodicidad ni la ponderación que tendría cada variable dentro de la fórmula.

Por ello, no se puede afirmar todavía que exista un sistema automático de incremento. Lo que se ha iniciado es el proceso para diseñarlo.

El antecedente se remonta a 2007, cuando dentro del Consejo Nacional del Trabajo ya se había planteado la institucionalización de un mecanismo para actualizar la RMV. La propuesta no llegó a consolidarse como una regla permanente y ahora el Gobierno busca retomar esa discusión.

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Productividad, inflación y situación económica: qué deberá definir el CNT

El punto central de las próximas reuniones será precisar qué variables formarán parte de la fórmula.

La productividad aparece como uno de los criterios señalados expresamente por Sheput. Su inclusión busca vincular la evolución de los ingresos mínimos con la capacidad de la economía para generar mayor producción por trabajador. Pero todavía falta determinar cómo se mediría ese indicador y qué peso tendría frente a otros factores.

También está el denominado contexto económico. Este concepto deberá traducirse en variables concretas si se pretende que la metodología sea aplicable de manera objetiva. Entre los elementos que históricamente han formado parte de la discusión sobre la RMV se encuentran la inflación, la productividad y las condiciones del mercado laboral.

El propio proceso del CNTPE contempla la participación de los tres sectores: Estado, trabajadores y empleadores. Por ello, la definición de la fórmula no depende únicamente del MTPE.

Esto también explica por qué el mecanismo todavía no puede considerarse cerrado. La discusión tendrá que establecer qué indicadores serán utilizados, con qué frecuencia se revisarán y qué ocurrirá cuando la economía atraviese un periodo de menor crecimiento o un deterioro del empleo.

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El debate también involucra a las empresas

Una fórmula permanente para actualizar la RMV tendría consecuencias tanto para los trabajadores como para los empleadores.

Para quienes reciben el ingreso mínimo, contar con una metodología conocida podría permitir anticipar bajo qué condiciones se revisará su remuneración. Para las empresas, especialmente las de menor tamaño, conocer con anticipación los criterios de actualización podría facilitar la planificación de sus costos laborales.

Precisamente, durante la primera sesión del CNTPE los representantes empresariales expresaron preocupación por los posibles efectos que un fenómeno de El Niño de gran intensidad podría generar sobre la actividad productiva y el empleo. Ese factor fue incorporado al diálogo sobre la oportunidad del aumento.

La discusión muestra por qué una fórmula no puede reducirse a aplicar automáticamente un porcentaje determinado. El mecanismo deberá contemplar qué ocurre cuando variables como productividad, inflación, empleo y actividad económica evolucionan en sentidos diferentes.

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Una propuesta que todavía debe convertirse en regla

Por ahora, el CNTPE se encuentra en la fase de diseño. Sheput ha planteado que el país necesita una fórmula técnica para reducir la discrecionalidad en futuras decisiones sobre la RMV, pero todavía no existe una metodología aprobada que permita calcular el próximo incremento.

El primer desafío será definir los indicadores. El segundo, establecer cómo se combinarán y con qué frecuencia se revisarán. Y un tercer punto será determinar si la fórmula funcionará como una referencia técnica para el diálogo social o si tendrá efectos vinculantes sobre las futuras decisiones.

La diferencia es importante. El acuerdo para elevar la RMV hasta S/1.300 ya tiene un camino definido por el Ejecutivo y el CNT. En cambio, el mecanismo que podría determinar los siguientes reajustes todavía necesita pasar por una discusión técnica y tripartita.

Así, la reunión de este martes no solo dejó novedades sobre cuándo podría concretarse el primer aumento de S/100. También abrió una discusión de mayor alcance: si el sueldo mínimo seguirá siendo revisado principalmente mediante decisiones adoptadas en cada coyuntura o si el país finalmente contará con una metodología previamente establecida para orientar sus próximos reajustes.

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