BTS en Perú: merchandising superó los S/5,6 millones en ventas durante sus conciertos en Lima

Los tres conciertos de BTS en Lima generaron ingresos récord en ventas de merchandising, alcanzando más de S/5,6 millones, según la Sunat.

Los tres conciertos de BTS en Lima generaron ingresos récord en ventas de merchandising, alcanzando más de S/5,6 millones, según la Sunat. Composición LR/ Difusión

Los tres conciertos de BTS en Lima generaron más de S/5,6 millones por la venta de ropa y accesorios relacionados con la banda surcoreana. La cifra, reportada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), marca un récord en los controles que realiza la entidad a las actividades comerciales durante espectáculos masivos.

Por otra parte, la venta de alimentos y bebidas también sumó ingresos durante las presentaciones en el Estadio San Marcos, donde miles de asistentes acudieron a las tres fechas. En total, ambos rubros superaron los S/5,8 millones, según informó la administración tributaria.

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BTS en Perú: merchandising alcanzó ventas récord de S/5,6 millones

La venta de merchandising, que comprende ropa y accesorios, registró ingresos por S/5.649.961 durante los conciertos de BTS. De acuerdo con la Sunat, es el monto más alto registrado en los controles que realiza a este tipo de eventos.

En tanto, los establecimientos que comercializaron hamburguesas, cerveza, gaseosas y otros productos reportaron ventas por S/208.624. La suma de ambos rubros superó los S/5,8 millones, lo que refleja el movimiento económico generado alrededor de las presentaciones, más allá de la venta de entradas.

Para supervisar estas operaciones, la Sunat desplegó a 20 inspectores tributarios en el Estadio San Marcos. El equipo intervino los 24 establecimientos autorizados para vender productos dentro del recinto y verificó si estaban inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y emitían comprobantes de pago.

Promotores y artistas pagaron más de S/18 millones en impuestos

El movimiento económico de BTS en Lima también comprendió las obligaciones tributarias vinculadas con la realización de los espectáculos. Según la Sunat, los promotores que trajeron a la banda al país y los propios artistas pagaron más de S/18 millones en tributos antes de los conciertos.

Este monto es distinto de los S/5,8 millones obtenidos por la venta de productos dentro del estadio. Mientras esta última cifra corresponde a las operaciones comerciales de los establecimientos autorizados, el pago de más de S/18 millones está relacionado con las obligaciones tributarias de los promotores y artistas.

Sunat fiscalizó conciertos de BTS, Bad Bunny y The Killers en 2026

Las intervenciones en los conciertos de BTS forman parte de los controles que la Sunat realiza durante espectáculos masivos en Lima. En lo que va del año, la entidad también supervisó las presentaciones de Bad Bunny, Alejandro Sanz, The Killers y Milo J.

En conjunto, las fiscalizaciones a estos eventos permitieron identificar ventas superiores a S/10 millones por alimentos, bebidas y merchandising, informó la institución.

La entidad busca que estos controles ayuden a mejorar el cumplimiento tributario y eviten que los negocios que no cumplen con sus obligaciones tengan ventajas frente a los establecimientos formales.