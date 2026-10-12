El influencer Ric La Torre protagonizó un emotivo momento durante los conciertos de BTS en Lima al ayudar a Sayuri, una joven fanática que viajó desde Huancayo para ver a sus ídolos surcoreanos. La 'army' llegó a la capital sin entradas para el espectáculo y contó que había sido víctima de una presunta estafa cuando intentó conseguir los boletos.

Conmovido por su historia, el creador de contenido decidió ayudarla y consiguió entradas para que pudiera asistir al evento junto a su madre, Katy. En un video publicado en TikTok, documentó el encuentro con ambas y los momentos que compartieron en el Estadio San Marcos, donde ingresaron a la zona Campo A para disfrutar de la presentación de la agrupación surcoreana.

Las previas de Sayuri junto a su madre antes del show de BTS

Ric La Torre compartió en sus redes sociales el recorrido que realizó para encontrarse con Sayuri junto a su madre a las afueras del Estadio San Marcos. El creador de contenido contó que se preparó desde temprano para acompañarlas. Asimismo, señaló que pese a la duración del trayecto desde su casa hasta el recinto del show, mantuvo el entusiasmo por hacer realidad el anhelo de la joven.

Al reunirse con ellas, el influencer quiso conocer cómo se habían preparado para aquella noche especial. Sayuri contó que había acudido a Gamarra para conseguir su atuendo y aprovechar los precios económicos. La emoción también se hizo presente entre otras integrantes de ARMY, quienes reconocieron a la joven junto a su madre por el video del influencer y le entregaron obsequios conocidos como freebies, una práctica habitual entre las admiradoras de la banda durante sus conciertos.

Sayuri junto a su mamá disfrutando del concierto de BTS

Una vez dentro del recinto, Sayuri pudo acercarse a la zona más próxima al escenario para disfrutar de la presentación. Su madre prefirió permanecer un poco más atrás, rodeada de la multitud. "Yo llego hasta acá, porque yo soy la tía", expresó Katy entre risas, provocando una reacción divertida del influencer, quien le recordó que debía estar pendiente de su hija.

Antes de despedirse de ellas, Ric La Torre le dedicó unas palabras a la joven, consciente de que su historia había conectado con numerosas seguidoras que también hicieron esfuerzos para ver a sus artistas favoritos. "Tú, bebé, tienes que llorar por toda la gente que se ha identificado contigo, que lo ha dado todo", le manifestó, animándola a vivir intensamente la experiencia que había esperado durante ocho años.

La travesía de Sayuri para encontrar boletos de BTS

La historia de Sayuri comenzó con un viaje desde Huancayo hasta Lima, motivada por su deseo de ver en vivo a BTS. La joven llevaba ocho años esperando la oportunidad de encontrarse con sus ídolos, pero llegó a la capital sin contar con las entradas necesarias para ingresar al esperado espectáculo. A esa dificultad se sumó una presunta estafa relacionada con su intento de conseguir los boletos, situación que puso en riesgo su asistencia.

Fue entonces cuando apareció Ric La Torre, quien decidió intervenir después de conocer lo que había ocurrido. El influencer recordó la noche del evento la promesa que le hizo a la joven un día antes cuando la conoció: "No me dejes porque yo te voy a llevar al concierto. Mañana vas a entrar". Finalmente, cumplió su palabra y consiguió que Sayuri y su madre pudieran acceder al evento.