Keiko Fujimori: usuarios recuerdan que presidenta prometió llevar a BTS a Palacio de Gobierno, pero no lo cumplió

La expectativa de las ARMY peruanas por ver a BTS desde el balcón de Palacio de Gobierno quedó marcada por una promesa que no llegó a concretarse. En julio de 2026, Keiko Fujimori aseguró que invitaría a los siete integrantes del grupo surcoreano a la sede del Ejecutivo, tomando como referencia la recepción que recibieron en México. Sus declaraciones generaron ilusión entre las fanáticas, que esperaban un saludo de los artistas desde el histórico edificio durante su visita al Perú.

Sin embargo, tras los conciertos que ofreció el grupo de k-pop en Lima como parte de su gira mundial ARIRANG, el esperado encuentro no se materializó. En redes sociales, diversos usuarios volvieron a recordar las palabras de la mandataria y cuestionaron que la promesa quedara sin cumplir. La expectativa también había crecido luego de que el entonces premier Luis Galarreta dejara abierta la posibilidad de una sorpresa relacionada con el grupo, aunque sin confirmar una reunión oficial.

¿Cuál fue la promesa que hizo Keiko Fujimori sobre BTS en Perú?

En julio de 2026, Keiko Fujimori se refirió a la posibilidad de recibir a BTS en Palacio de Gobierno durante una transmisión en vivo en redes sociales. La presidenta electa comentó que había prometido a las fanáticas del grupo surcoreano invitarlos a la sede del Ejecutivo cuando llegaran al país, siguiendo el ejemplo de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los siete integrantes en el Palacio Nacional.

"Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Yo me acuerdo de mi promesa", expresó la lideresa de Fuerza Popular, quien también manifestó su intención de acercar a los artistas a sus seguidoras peruanas. Incluso comentó que comenzaría a escuchar sus canciones para aprenderse dos de ellas.

Las declaraciones generaron entusiasmo entre las ARMY peruanas, que esperaban la posibilidad de ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook saludando desde el balcón de Palacio de Gobierno. No obstante, la promesa de Fujimori no llegó a traducirse en un encuentro público confirmado.

Army peruanas decepcionadas por promesa incumplida de Keiko Fujimori

La ausencia de un saludo de BTS desde Palacio de Gobierno generó reacciones entre las ARMY peruanas, quienes esperaban que la visita del grupo surcoreano a Lima coincidiera con el encuentro que Keiko Fujimori había prometido. La expectativa llegó a tal punto que, el 8 de octubre, un grupo de seguidores se congregó frente a la sede del Ejecutivo ante los rumores de una posible recepción presidencial.

Tras el paso de los artistas por el país, algunos usuarios recurrieron a la red social X para recordar las declaraciones de la mandataria y cuestionar que el encuentro no se concretara. Entre los comentarios que circularon se leyeron frases como: "Keiko aceptó, pero BTS nunca preguntó nada" y "Keiko dijo que sí, lamentablemente BTS no le había preguntado nada", en referencia a la posibilidad de que la invitación no hubiera partido de un interés confirmado por parte de la banda.

Otros mensajes expresaron críticas más duras hacia Fujimori. "Para mí que esta mujer ni siquiera lo intentó tampoco. No cumple nada, no cumple ninguna promesa ni nada de lo que ha dicho, es una mentirosa", escribió un usuario. A ello se sumó el comentario "Ni eso pudo cumplir", que reflejó el malestar de quienes esperaban ver a los siete integrantes saludar a sus seguidoras desde el balcón de Palacio.



