Es falso que BTS haya visitado Machu Picchu durante su visita al Perú: imagen fue elaborada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Se ha difundido una fotografía de la visita del grupo surcoreano BTS a Machu Picchu, en Cusco.

LO VERDADERO:

Se trata de una imagen elaborada con inteligencia artificial.

Si bien los artistas han expresado su deseo de conocer Machu Picchu, admitieron en su último concierto en Perú que no fue posible hacerlo durante su estancia.

Como parte de su gira ‘Arirang World Tour’, el grupo surcoreano BTS llegó al Perú para ofrecer conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. En este contexto, se difundió en redes sociales una imagen que supuestamente mostraría a los integrantes visitando Machu Picchu, en Cusco.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Uno de los posts con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 5.000 reacciones, 269 comentarios y 93 compartidos.

Post con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

La imagen es falsa. Análisis realizados con las herramientas especializadas Hive Moderation y Sightengine le asignaron una probabilidad de haber sido generada con inteligencia artificial en 99,8% y 99%, respectivamente.

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Posteriormente, una búsqueda inversa con Google Lens permitió identificar la imagen que habría servido como base para el montaje en Machu Picchu. Aunque esta también presenta indicios de haber sido generada con inteligencia artificial, muestra a los integrantes con las mismas prendas y estilos de cabello que llevaron durante el soundcheck del segundo día de su presentación en Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril de 2026, tal como se pudo corroborar en un video subido días después al canal oficial de YouTube de BTS, BANGTANTV.

Imagen base que se usó para el montaje en Machu Picchu. Foto: Luvly Cloud

La imagen base para el montaje también ha sido elaborada con IA (94.9%, según Hive Moderation). Foto: Hive Moderation

La imagen base para el montaje también ha sido elaborada con IA (99%, según TruthScan). Foto: TruthScan

Para la imagen se utilizaron como base las prendas y estilos de BTS en un concierto en Corea del Sur (1). Captura: BANGTANTV (YouTube)

Para la imagen se utilizaron como base las prendas y estilos de BTS en un concierto en Corea del Sur (2). Captura: BANGTANTV (YouTube)

BTS y Machu Picchu: destino pendiente

Cabe señalar que uno de los integrantes del grupo, V (Taehyung), ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de visitar Machu Picchu. Una de las más recientes ocurrió dos días antes del primer concierto en Perú, es decir, el 5 de octubre, cuando una ARMY le preguntó vía Weverse —el canal oficial de interacción entre artistas y fanáticos creado por HYBE, la empresa de BTS— qué era lo que más esperaba de conocer el país.

Ante ello, el cantante respondió: “Quiero conocer Machu Picchu primero”.

V indicó recientemente, vía Weverse, que desea visitar Machu Picchu. Captura: Weverse

Por su parte, RM (Namjoon), líder de BTS, también se refirió a la visita pendiente durante sus palabras finales en el concierto del 10 de octubre: “Me siento tan mal por no poder haber ido a Machu Picchu esta vez, pero es suficiente con ver a las ARMY peruanas”.

Hasta el cierre de esta nota, estas han sido las últimas declaraciones de BTS respecto a su deseo de conocer Machu Picchu, las cuales indican que no se pudo concretar la visita durante su estadía en Perú.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una imagen que supuestamente muestra a los integrantes de BTS visitando Machu Picchu, en el marco de su visita al Perú como parte de su gira mundial ‘Arirang’. Sin embargo, se trata de contenido falso, elaborado con inteligencia artificial. Aunque los miembros han expresado su deseo de conocer ese destino, también admitieron públicamente, en su último concierto, que no fue posible hacerlo.