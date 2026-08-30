Exportaciones peruanas a República Dominicana crecen 3,1% y superan los US$76 millones en el primer semestre

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Las exportaciones peruanas hacia República Dominicana cerraron el primer semestre con un resultado positivo. Entre enero y junio, los envíos sumaron US$76 millones 663 mil, lo que representa un crecimiento de 3,1% frente a los US$74 millones 349 mil registrados en el mismo periodo del año pasado, según la Asociación de Exportadores (ADEX).

El mayor peso estuvo en los productos no tradicionales, que representaron el 90,6% de las ventas al mercado dominicano, con despachos por US$69 millones 446 mil. Dentro de esta oferta, la agroindustria tuvo la mayor participación, con 43,5% del total. Le siguieron los productos químicos (13,3%), siderometalúrgicos (8,1%), maderas (6,6%) y metalmecánicos (4,8%).

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Empresas peruanas promocionarán alimentos y productos de valor agregado en República Dominicana

Aunque varios sectores mostraron un crecimiento importante durante los primeros seis meses del año, el mayor incremento correspondió al rubro siderometalúrgico, cuyos envíos aumentaron 76,8%. La pesca avanzó 46,9%, mientras que los textiles crecieron 34,2% y la metalmecánica, 13,2%.

Con este escenario como punto de partida, ADEX, a través de PymeADEX y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú en República Dominicana, realizará una misión comercial en Santo Domingo entre el 2 y el 4 de septiembre.

La delegación reunirá a empresas agroindustriales, alimentarias y de servicios, que buscarán ampliar sus oportunidades en ese mercado. Entre los productos que se promocionarán figuran quinua y chía, además de frutas frescas como mandarina, limón, arándanos, uvas, palta y granada. También forman parte de la oferta el aceite de oliva, las aceitunas, el mango, los alimentos procesados, los snacks saludables, los cafés de especialidad, el pisco y los vinos.

Otro de los segmentos que estará presente es el denominado Clean Label, una tendencia que privilegia productos con ingredientes reconocibles y cuya composición resulta más transparente para el consumidor.

Economía dominicana y turismo impulsan la demanda de nuevos productos

Para ADEX, el interés por este destino también responde al desempeño que viene mostrando la economía dominicana. La asociación estima que el país crecerá 4,5% este año. A esto se suma el movimiento generado por el turismo y la modernización de los supermercados, factores que pueden favorecer una mayor demanda de alimentos y productos diferenciados.

Janet Retamozo Casas, jefa de PymeADEX, señaló que el objetivo de la misión es abrir nuevas oportunidades comerciales y acercar a las empresas peruanas con importadores, distribuidores y compradores del mercado dominicano.

La agenda contempla reuniones con representantes de esos sectores, además de empresas vinculadas al canal HORECA, que comprende hoteles, restaurantes y servicios de alimentación. También habrá encuentros con entidades reguladoras.

"El mercado dominicano ofrece espacios de negocio a las empresas con productos diferenciados y de calidad", afirmó Retamozo Casas.

La delegación visitará además el Puerto de Caucedo, uno de los principales centros logísticos del Caribe, para conocer de cerca su infraestructura, conectividad, rutas marítimas, tiempos de tránsito y servicios de almacenamiento y distribución. Estos factores resultan clave para las empresas que evalúan ampliar sus operaciones hacia ese destino.

El acercamiento empresarial entre ambos países cuenta con un antecedente. En enero de 2023, ADEX y la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) firmaron un convenio de cooperación para impulsar el intercambio comercial, las misiones de negocios, las capacitaciones y la participación de empresas peruanas y dominicanas en ferias internacionales.

El reto ahora es que el crecimiento registrado en el primer semestre se traduzca en una presencia más amplia de productos peruanos en República Dominicana, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan nuevos mercados.