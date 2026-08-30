HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Exportaciones peruanas a República Dominicana crecen 3,1% y superan los US$76 millones en el primer semestre

Los envíos alcanzaron los US$76,6 millones entre enero y junio, impulsados por la oferta no tradicional, que concentró el 90,6% del total. Agroindustria, siderometalurgia, pesca y textiles figuran entre los sectores con mayor avance.

Exportaciones peruanas a República Dominicana crecen 3,1% en primer semestre.
Exportaciones peruanas a República Dominicana crecen 3,1% en primer semestre. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

Las exportaciones peruanas hacia República Dominicana cerraron el primer semestre con un resultado positivo. Entre enero y junio, los envíos sumaron US$76 millones 663 mil, lo que representa un crecimiento de 3,1% frente a los US$74 millones 349 mil registrados en el mismo periodo del año pasado, según la Asociación de Exportadores (ADEX).

Únete a nuestro canal de política y economía

El mayor peso estuvo en los productos no tradicionales, que representaron el 90,6% de las ventas al mercado dominicano, con despachos por US$69 millones 446 mil. Dentro de esta oferta, la agroindustria tuvo la mayor participación, con 43,5% del total. Le siguieron los productos químicos (13,3%), siderometalúrgicos (8,1%), maderas (6,6%) y metalmecánicos (4,8%).

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 25/08/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Gobierno pide facultades para cambiar reglas laborales: ¿qué podría pasar con vacaciones, gratificaciones y CTS?

lr.pe

Empresas peruanas promocionarán alimentos y productos de valor agregado en República Dominicana

Aunque varios sectores mostraron un crecimiento importante durante los primeros seis meses del año, el mayor incremento correspondió al rubro siderometalúrgico, cuyos envíos aumentaron 76,8%. La pesca avanzó 46,9%, mientras que los textiles crecieron 34,2% y la metalmecánica, 13,2%.

Con este escenario como punto de partida, ADEX, a través de PymeADEX y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú en República Dominicana, realizará una misión comercial en Santo Domingo entre el 2 y el 4 de septiembre.

PUEDES VER: 7 de cada 10 estudiantes de universidades privadas en Perú pertenecen a sectores C, D y E

lr.pe

La delegación reunirá a empresas agroindustriales, alimentarias y de servicios, que buscarán ampliar sus oportunidades en ese mercado. Entre los productos que se promocionarán figuran quinua y chía, además de frutas frescas como mandarina, limón, arándanos, uvas, palta y granada. También forman parte de la oferta el aceite de oliva, las aceitunas, el mango, los alimentos procesados, los snacks saludables, los cafés de especialidad, el pisco y los vinos.

Otro de los segmentos que estará presente es el denominado Clean Label, una tendencia que privilegia productos con ingredientes reconocibles y cuya composición resulta más transparente para el consumidor.

Economía dominicana y turismo impulsan la demanda de nuevos productos

Para ADEX, el interés por este destino también responde al desempeño que viene mostrando la economía dominicana. La asociación estima que el país crecerá 4,5% este año. A esto se suma el movimiento generado por el turismo y la modernización de los supermercados, factores que pueden favorecer una mayor demanda de alimentos y productos diferenciados.

Janet Retamozo Casas, jefa de PymeADEX, señaló que el objetivo de la misión es abrir nuevas oportunidades comerciales y acercar a las empresas peruanas con importadores, distribuidores y compradores del mercado dominicano.

La agenda contempla reuniones con representantes de esos sectores, además de empresas vinculadas al canal HORECA, que comprende hoteles, restaurantes y servicios de alimentación. También habrá encuentros con entidades reguladoras.

"El mercado dominicano ofrece espacios de negocio a las empresas con productos diferenciados y de calidad", afirmó Retamozo Casas.

La delegación visitará además el Puerto de Caucedo, uno de los principales centros logísticos del Caribe, para conocer de cerca su infraestructura, conectividad, rutas marítimas, tiempos de tránsito y servicios de almacenamiento y distribución. Estos factores resultan clave para las empresas que evalúan ampliar sus operaciones hacia ese destino.

PUEDES VER: Perú encabeza crecimiento de exportaciones no tradicionales de los últimos cinco años en la región, según BCR

lr.pe

El acercamiento empresarial entre ambos países cuenta con un antecedente. En enero de 2023, ADEX y la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) firmaron un convenio de cooperación para impulsar el intercambio comercial, las misiones de negocios, las capacitaciones y la participación de empresas peruanas y dominicanas en ferias internacionales.

El reto ahora es que el crecimiento registrado en el primer semestre se traduzca en una presencia más amplia de productos peruanos en República Dominicana, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan nuevos mercados.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mypes son casi el 90% de las exportadoras, pero las grandes concentran el 93,4% del valor exportado

Mypes son casi el 90% de las exportadoras, pero las grandes concentran el 93,4% del valor exportado

LEER MÁS
Fresa peruana gana terreno en EE.UU.: exportaciones crecieron 35,5% y superaron los US$21 millones

Fresa peruana gana terreno en EE.UU.: exportaciones crecieron 35,5% y superaron los US$21 millones

LEER MÁS
Exportaciones peruanas a la Alianza del Pacífico crecieron 5,1%: ¿qué productos impulsaron los envíos?

Exportaciones peruanas a la Alianza del Pacífico crecieron 5,1%: ¿qué productos impulsaron los envíos?

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno pide facultades para cambiar reglas laborales: ¿qué podría pasar con vacaciones, gratificaciones y CTS?

Gobierno pide facultades para cambiar reglas laborales: ¿qué podría pasar con vacaciones, gratificaciones y CTS?

LEER MÁS
7 de cada 10 estudiantes de universidades privadas en Perú pertenecen a sectores C, D y E

7 de cada 10 estudiantes de universidades privadas en Perú pertenecen a sectores C, D y E

LEER MÁS
Producción de hierro en Perú crece 41,1% en 2026, mientras cobre avanza 1,9% en el primer semestre

Producción de hierro en Perú crece 41,1% en 2026, mientras cobre avanza 1,9% en el primer semestre

LEER MÁS
Presupuesto 2027: Gobierno propone S/266.506 millones, pero reduce recursos para salud, seguridad y saneamiento

Presupuesto 2027: Gobierno propone S/266.506 millones, pero reduce recursos para salud, seguridad y saneamiento

LEER MÁS
Leyes aprobadas por el anterior Congreso comprometerían S/64.000 millones en gasto para 2027

Leyes aprobadas por el anterior Congreso comprometerían S/64.000 millones en gasto para 2027

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025