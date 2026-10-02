Retiro AFP de hasta S/22.000 por El Niño: proyecto busca sacar fondos sin perder pensión mínima de S/600

Una nueva propuesta legislativa permitirá a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones retirar hasta 4 UIT de sus AFP, equivalentes a S/22,000 en 2026, ante el fenómeno El Niño.

Una nueva propuesta legislativa permitirá a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones retirar hasta 4 UIT de sus AFP, equivalentes a S/22,000 en 2026, ante el fenómeno El Niño. Composición LR/ Difusión

Una nueva propuesta busca permitir a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SNP) retirar hasta 4 UIT de sus fondos AFP, equivalentes a S/22.000 en 2026, ante los posibles efectos económicos del fenómeno El Niño. El proyecto fue presentado el 1 de octubre por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, junto con otros legisladores, y se encuentra en condición de presentado.

La iniciativa plantea que el retiro sea extraordinario y voluntario, y que pueda realizarse en cuatro desembolsos de hasta una UIT cada uno. La propuesta también busca que este retiro no sea contabilizado para las restricciones establecidas por la Ley 32123, que actualmente limita el retiro de los fondos de aportes obligatorios.

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Retiro AFP de hasta S/22.000 se entregaría en cuatro partes

El proyecto establece que los afiliados que tengan saldo en sus cuentas individuales de capitalización podrán solicitar el retiro de hasta 4 UIT. Para 2026, la UIT está fijada en S/5.500, por lo que el tope llegaría a S/22.000.

La propuesta dispone que las AFP abonen hasta 1 UIT cada 30 días calendario. El primer pago se realizaría dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud.

Los afiliados tendrían un plazo de 90 días calendario para presentar su solicitud, contado desde la entrada en vigencia del reglamento del procedimiento operativo. Este reglamento deberá ser elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la eventual ley.

Asimismo, el afiliado podría desistir de continuar con los desembolsos una sola vez, siempre que comunique su decisión a la AFP diez días antes del siguiente pago.

Proyecto busca que retiro no cuente para las restricciones de la Ley 32123

Uno de los puntos centrales de la propuesta está en cómo se contabilizaría este nuevo retiro frente al actual sistema previsional. La iniciativa señala expresamente que el retiro autorizado no será considerado como uno de los retiros de fondos previstos en determinados artículos de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

La razón es que el artículo 15 de dicha norma establece como regla general la prohibición de retirar total o parcialmente los fondos acumulados por aportes obligatorios, salvo las excepciones contempladas en la legislación. El proyecto plantea, por ello, una nueva excepción temporal mediante una ley específica. Esta propuesta toma como antecedente la Ley 32445, que permitió en 2025 otro retiro extraordinario de hasta 4 UIT.

¿Por qué plantean otro retiro AFP por El Niño?

La iniciativa toma como sustento las previsiones sobre el fenómeno El Niño Costero. Según la exposición de motivos, el ENFEN advirtió en septiembre que el fenómeno podría continuar hasta mediados del otoño de 2027 y que existe riesgo de precipitaciones superiores a lo normal en distintas zonas del país.

El proyecto sostiene que los efectos sobre carreteras, agricultura, transporte y abastecimiento podrían traducirse en mayores precios y menores ingresos para los hogares. También cita al BCRP para señalar que el fenómeno El Niño de 2023 restó 1,1 puntos porcentuales al PBI de ese año.

Además, la propuesta reconoce un efecto directo para quienes decidan retirar sus ahorros: se reducirá el fondo destinado a su jubilación futura. También precisa que el retiro no demandaría una transferencia inmediata del Tesoro Público, aunque podría generar un impacto fiscal posterior si los afiliados que retiren fondos cumplen las condiciones para acceder a prestaciones con garantía estatal.