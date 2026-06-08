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Economía

Perú rompe la barrera de los US$ 3.000 millones en agroexportaciones y estos son los alimentos que impulsan el crecimiento

Estados Unidos y Europa son los principales mercados de destino, concentran más del 80% de las compras. Las exportaciones agrarias alcanzaron un total de US$824 millones en marzo.

Las agroexportaciones peruanas superaron los US$ 3.000 millones en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 6,9 % respecto al año anterior, según el Midagri.
Las agroexportaciones peruanas superaron los US$ 3.000 millones en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 6,9 % respecto al año anterior, según el Midagri. | Foto: Andina/Composición LR
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Las agroexportaciones peruanas superaron los US$ 3.000 millones durante el primer trimestre de 2026, consolidando el crecimiento del sector y fortaleciendo la presencia de los productos nacionales en los mercados internacionales. Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), entre enero y marzo los envíos agrarios alcanzaron los US$ 3.055 millones, lo que representa un incremento de 6,9 % respecto al mismo periodo del año pasado.

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El avance estuvo impulsado principalmente por la demanda de frutas frescas y café, productos que continúan posicionando al Perú como uno de los principales exportadores agrícolas de la región. Además, el resultado permitió que la balanza comercial agraria registrara un superávit de US$ 1.368 millones, cifra superior en 19,3 % a la obtenida durante el primer trimestre de 2025.

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Uvas, arándanos y paltas lideran las agroexportaciones peruanas

Los productos no tradicionales concentraron la mayor parte de los envíos al exterior, con ventas por US$ 2.889 millones, equivalentes al 94,6 % del total exportado. Dentro de este grupo, las uvas frescas encabezaron la lista con US$ 745 millones, seguidas por los arándanos frescos con US$ 321 millones, los mangos frescos con US$ 256 millones y las paltas con US$ 237 millones.

En cuanto al crecimiento porcentual, destacaron las preparaciones a base de cacao, que registraron un aumento de 345,9 %. También sobresalieron el alcohol etílico, las semillas de hortalizas, el jugo de maracuyá, los arándanos y las paltas, todos con incrementos importantes frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 166 millones y crecieron 43 %. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el café sin tostar, cuya demanda internacional permitió elevar significativamente el valor exportado.

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Estados Unidos y Europa concentran la mayor demanda de productos peruanos

El principal destino de las agroexportaciones peruanas fue Estados Unidos, seguido por Países Bajos, España, México, Chile, Ecuador, Reino Unido, Canadá, Colombia y China. En conjunto, estos mercados concentraron más del 80% de las compras realizadas durante los primeros tres meses del año.

Solo en marzo, las exportaciones agrarias sumaron US$ 824 millones, superando en 6,2% el valor registrado en el mismo mes de 2025. Para el Midagri, estos resultados reflejan el fortalecimiento de la oferta exportable peruana y la creciente aceptación de productos agrícolas nacionales en distintos mercados internacionales.

El desempeño alcanzado durante el primer trimestre reafirma la importancia del sector agroexportador dentro de la economía peruana, especialmente en productos vinculados a la agricultura de exportación, que continúan ganando espacio en los principales destinos comerciales del mundo.

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