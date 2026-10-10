El clima está cambiando los hábitos de compra, con un aumento del 16 % en las ventas de bebidas, mientras que la ropa y calzado mostraron un crecimiento más modesto del 6 %.

El clima está cambiando los hábitos de compra, con un aumento del 16 % en las ventas de bebidas, mientras que la ropa y calzado mostraron un crecimiento más modesto del 6 %. Composición LR/IA

La afluencia a los centros comerciales cayó 12,09% en setiembre respecto de agosto, mientras las temperaturas más altas empiezan a modificar los hábitos de consumo y llevan a los operadores a ajustar sus campañas y la oferta de productos ante el riesgo de lluvias intensas durante el verano de 2027.

El informe mensual de Poken Perú Retail registró 7,03 millones de visitas en setiembre, frente a los 7,99 millones de agosto. En la comparación interanual de tiendas comparables, el movimiento fue ligeramente mayor que un año antes, con 6,11 millones de visitas frente a los 6,08 millones del mismo mes de 2025.

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La afluencia a los centros comerciales en Perú cayó un 12,09% en septiembre respecto a agosto, sumando 7,03 millones de visitas, aunque se mantiene por encima de 2025.

Por su parte, José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), sostuvo que los resultados del gremio mantienen una trayectoria de crecimiento. En entrevista con La República, señaló que las ventas de los operadores asociados aumentaron 11% entre enero y marzo y 9% entre abril y junio, frente a los mismos periodos de 2025.

“No observamos ninguna caída. Las cifras oficiales que tenemos de los centros comerciales es que las ventas de los operadores asociados aumentaron en más de 11% entre enero y marzo, y más de 9% entre abril y junio, frente a los mismos periodos de 2025”, señaló Contreras.

Aunque el gremio todavía no identifica un impacto negativo del calor en el volumen total de visitas o ventas, sí observa cambios en los productos que buscan los consumidores. Las bebidas ganan terreno, mientras la ropa y el calzado avanzan a un ritmo menor. A ello se suma la preparación de los establecimientos ante posibles lluvias intensas en los próximos meses.

Las visitas bajaron frente a agosto, pero se mantienen por encima de 2025

La caída de la afluencia alcanzó a la mayoría de categorías comerciales. Frente a agosto, disminuyeron las visitas a tiendas de moda, calzado, belleza, tecnología y artículos para el hogar. Los mayores retrocesos se registraron en moda infantil y accesorios.

La comparación interanual mostró diferencias entre rubros. La tecnología y la decoración del hogar registraron avances respecto de setiembre de 2025, mientras que la moda masculina, juvenil y femenina tuvo retrocesos.

El número de visitantes, sin embargo, no refleja por sí solo el desempeño de las ventas. Los centros comerciales también reciben público por sus restaurantes, cines, gimnasios, clínicas, bancos y otros servicios, que generan movimiento incluso entre quienes no tienen previsto comprar ropa u otros productos.

Desde la ACCEP, Contreras sostiene que sus registros muestran un crecimiento de las ventas en el primer semestre. El gremio estima que el avance fue cercano al 10% entre enero y junio, equivalente a más de S/1.500 millones adicionales frente al mismo periodo de 2025. Los resultados del tercer trimestre se conocerán en noviembre.

El representante del gremio atribuye parte de este desempeño a la ampliación de la oferta comercial y de entretenimiento, así como a las campañas por fechas especiales. La incorporación de nuevos servicios también contribuye a atraer visitantes y mantener la actividad de los establecimientos.

El calor favorece las bebidas y enfría la venta de ropa

Los cambios de temperatura empiezan a reflejarse en las compras. Según Contreras, las condiciones asociadas a El Niño moderado a fuerte ya favorecen algunos productos y restan dinamismo a otros. Sin embargo, el gremio todavía no observa un efecto negativo en el conjunto de las ventas.

“Por ahora su efecto no está en la afluencia ni en el total de ventas, que siguen creciendo a tasas de dos dígitos, sino en lo que se compra”, explicó Contreras.

Las bebidas muestran uno de los mayores avances. Sus ventas aumentaron 16% durante el primer semestre y 18% en el segundo trimestre, de acuerdo con las cifras compartidas por la ACCEP. La ropa y el calzado, en cambio, crecieron 6% en el semestre y 5% entre abril y junio.

El calor también modificó el calendario de las campañas comerciales. Las prendas de otoño e invierno tuvieron una temporada menos dinámica y algunas promociones de ropa de abrigo se adelantaron ante una demanda más débil. Los operadores deben ajustar las cantidades de productos que compran y los periodos en que los ofrecen para evitar acumular mercadería que podría tener una salida más lenta.

Contreras indicó que los centros comerciales están revisando sus campañas y la planificación de inventarios estacionales. La evolución de las temperaturas durante los próximos meses permitirá evaluar si estos cambios se mantienen y qué categorías podrían verse más afectadas.

Los centros comerciales se preparan para posibles lluvias intensas

La preparación ante El Niño también alcanza las operaciones de los establecimientos. Si las precipitaciones se intensifican durante el verano, las dificultades podrían afectar tanto la infraestructura como el transporte de mercadería, en especial en las zonas del norte del país.

Contreras detalló las medidas que están tomando los operadores para reducir esos riesgos.

“En lo comercial, recalibran campañas y stock estacional para el calor. En lo físico, para el escenario de lluvias, refuerzan techos, drenajes pluviales y sistemas de bombeo, actualizan seguros y protocolos de continuidad, y preparan inventarios de contingencia y rutas logísticas alternas para el norte”, señaló.

La ACCEP reúne a 91 centros comerciales asociados, de los cuales 50 se encuentran en Lima y Callao y 41 en otras regiones. Según Contreras, los establecimientos de provincias cumplen una función que va más allá de las compras, pues en varias ciudades reúnen supermercados, tiendas por departamento, locales de mejoramiento del hogar y espacios de entretenimiento que no siempre están disponibles en un mismo lugar.

Las medidas preventivas buscan evitar que las lluvias interrumpan tanto el funcionamiento de los locales como la llegada de productos a las tiendas. El impacto dependerá de la intensidad de las precipitaciones y de las condiciones de transporte y distribución en cada zona.

La campaña navideña será decisiva para el cierre de 2026

Pese a los ajustes que exige el clima, la ACCEP espera que el sector mantenga un desempeño favorable durante el último tramo del año. El gremio proyecta que las ventas de sus operadores crezcan cerca de 10% en 2026, impulsadas por las campañas comerciales y la mayor actividad del cuarto trimestre.

“Esperamos un cierre de año sólido”, afirmó Contreras. La asociación prevé que el flujo de público siga creciendo por quinto año consecutivo, con un promedio de 66 millones de visitas mensuales durante 2026, frente a los 63 millones de 2025.

La Navidad, el Black Friday y las promociones de fin de año concentran buena parte de las expectativas. El pago de las gratificaciones, que debe efectuarse hasta el 15 de diciembre, también suele ampliar la capacidad de compra de los hogares y favorecer las visitas a los establecimientos.

De cumplirse la proyección del gremio, los centros comerciales asociados cerrarían el año con unos 788 millones de visitas, alrededor de 35 millones más que en 2025. El último trimestre será determinante para alcanzar esa cifra, pues suele concentrar el mayor tráfico del año.

El resultado dependerá de la demanda durante la campaña navideña y de la capacidad de los operadores para adaptar su oferta a los cambios de consumo. Mientras el calor ya modifica las preferencias por determinados productos, las posibles lluvias intensas añaden un factor de incertidumbre para el cierre del año y el inicio de 2027.