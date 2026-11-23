El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó nuevas reglas técnicas para las plataformas de apuestas deportivas y juegos online que operan en Perú. La disposición establece condiciones para el funcionamiento de sus aplicaciones y sistemas informáticos en relación con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que grava las actividades de este sector.

Mincetur establece nuevas reglas para las plataformas de apuestas deportivas online

Mediante la Resolución Directoral N.° 8855-2026-MINCETUR/VMT/DGJCMT, publicada el 11 de noviembre, el Mincetur aprobó la Directiva N.° 001-2026, que regula el uso y funcionamiento de las aplicaciones, servicios y componentes informáticos de las plataformas de juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

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En términos sencillos, la norma establece condiciones técnicas para los sistemas que utilizan las casas de apuestas y empresas de juegos online en relación con la aplicación del ISC. Esto significa que la regulación comprende también las herramientas tecnológicas con las que operan estas plataformas, y no solamente los permisos para ofrecer sus servicios en el mercado peruano.

La Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, dependiente del Viceministerio de Turismo, es la entidad encargada de regular, autorizar, fiscalizar y sancionar la explotación de estas actividades en el país.

¿Por qué las casas de apuestas online deben pagar el ISC?

La medida se sustenta en el Decreto Legislativo N.° 1644, que modificó la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo para incorporar los juegos a distancia y las apuestas deportivas a distancia dentro del ámbito de aplicación de este tributo.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N.° 254-2024-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el reglamento del ISC aplicable a estas actividades. Con ello se estableció el marco normativo para gravar las operaciones de las plataformas de juegos y apuestas por internet.

La nueva directiva del Mincetur complementa esa regulación desde el ámbito tecnológico. Su objetivo es establecer las condiciones que deben cumplir las aplicaciones, servicios y componentes informáticos utilizados en las plataformas para que la aplicación del impuesto se desarrolle conforme a las disposiciones vigentes.

El documento aprobado comprende ocho artículos distribuidos en tres capítulos, dos disposiciones transitorias y complementarias y un anexo. Su emisión se encuentra dentro de las facultades de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, que puede emitir directivas de cumplimiento obligatorio y desarrollar los requisitos técnicos previstos en la Ley N.° 31557 y su reglamento.