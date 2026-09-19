Noveno retiro AFP: ¿qué propone Catherin Palomino y por qué Julio Velarde cuestiona la medida?

El proyecto de Catherin Palomino todavía debe avanzar en el Congreso antes de determinar si habrá un nuevo retiro y bajo qué condiciones.

El proyecto de Catherin Palomino todavía debe avanzar en el Congreso antes de determinar si habrá un nuevo retiro y bajo qué condiciones. Composición LR

El debate por un nuevo retiro de las AFP regresó al Congreso. La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó una iniciativa que busca permitir a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones disponer de parte de sus fondos de manera voluntaria y progresiva. La propuesta toma como referencia los posibles efectos económicos de los fenómenos climáticos, particularmente El Niño, sobre los hogares y la actividad productiva.

La presentación del proyecto ocurre pocos meses después de que culminara el proceso para acceder al octavo retiro extraordinario y mientras el sistema previsional peruano atraviesa una etapa de cambios derivados de la reforma previsional. En este escenario, la posibilidad de volver a utilizar los fondos destinados a la jubilación genera una discusión sobre el acceso a liquidez en el corto plazo y el ahorro necesario para la etapa de retiro.

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¿Qué propone Catherin Palomino para las AFP?

La propuesta de Palomino plantea autorizar un retiro voluntario y progresivo de los fondos personales acumulados en las AFP. De acuerdo con la explicación difundida por la parlamentaria, el objetivo es que los afiliados puedan disponer de parte de sus recursos frente a escenarios de dificultad económica, especialmente ante los efectos que podrían generar los fenómenos climáticos.

Palomino sostiene que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones sobre los precios y afectar el crecimiento económico, por lo que plantea que los afiliados tengan la posibilidad de recurrir a sus propios recursos previsionales ante un eventual deterioro de las condiciones económicas.

Sin embargo, uno de los puntos que todavía no está definido es cuánto dinero podría retirar cada afiliado.

A diferencia del retiro anterior, la nueva iniciativa no establece por ahora un límite de hasta 4 UIT. El monto de S/22.000 corresponde al límite del retiro extraordinario aprobado en 2025, calculado con una UIT de S/5.500 durante 2026.

También deberán precisarse durante el trámite legislativo aspectos como el número de desembolsos, los plazos y las condiciones que tendría que cumplir el afiliado para acceder a sus fondos.

¿Por qué Julio Velarde cuestiona el nuevo retiro?

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se pronunció sobre la iniciativa durante la presentación del Reporte de Inflación del 18 de septiembre.

Su cuestionamiento se concentra en el efecto que los retiros sucesivos pueden tener sobre el sistema previsional. Velarde sostuvo que los retiros están debilitando el sistema de pensiones y calificó como "irresponsable" continuar promoviendo este tipo de medidas.

“Todos los países del mundo tienen un sistema de pensiones; acá lo estamos destruyendo”, afirmó el presidente del BCRP durante la conferencia de prensa.

Velarde también relacionó su posición con el cambio demográfico que atraviesa el país. Según explicó, la reducción de la natalidad y el envejecimiento de la población hacen más importante contar con mecanismos que permitan financiar las pensiones durante la vejez.

El argumento del titular del BCRP parte de que retirar anticipadamente recursos acumulados para la jubilación reduce el capital que permanece en las cuentas individuales. Esto puede tener un efecto sobre el ahorro disponible al momento del retiro laboral, aunque la magnitud dependerá de factores como el monto retirado, la edad del afiliado, el tiempo restante de aportes y la rentabilidad que hubieran generado esos recursos.

El Niño es parte del argumento del proyecto

La propuesta de Palomino aparece además en un momento en que el fenómeno El Niño vuelve a ocupar un lugar importante en las proyecciones económicas.

El BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden actuar como un choque de oferta, generando presiones inflacionarias y afectando simultáneamente la actividad económica. El impacto no es uniforme y depende de los sectores y de la intensidad del fenómeno.

En su escenario más reciente, el Banco Central redujo su proyección de crecimiento de la economía peruana para 2026 a 3,2%, en un contexto en el que considera un mayor impacto de El Niño sobre determinadas actividades, especialmente pesca y agricultura.

Ese escenario forma parte de la justificación utilizada por Palomino para plantear que los afiliados puedan disponer de sus recursos si enfrentan dificultades económicas.

Sin embargo, existe una diferencia entre reconocer que un fenómeno climático puede afectar la actividad económica y establecer que los fondos previsionales constituyen el mecanismo para enfrentar ese impacto. Ese es precisamente uno de los puntos que deberá discutirse durante el trámite de la iniciativa.

¿Qué ocurrió con el último retiro de AFP?

El antecedente más reciente es la Ley N.° 32445, que autorizó un retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

La SBS estableció posteriormente el procedimiento operativo. El afiliado podía solicitar el retiro hasta por 4 UIT y recibirlo en hasta cuatro desembolsos. Para las solicitudes realizadas durante 2026, una UIT equivalía a S/5.500, por lo que el límite máximo alcanzaba los S/22.000.

Ese proceso ya concluyó. Por ello, cualquier nuevo acceso a los fondos tendría que sustentarse en una nueva norma.

El proyecto de Palomino no reproduce automáticamente las condiciones del retiro anterior. Su planteamiento habla de un acceso “voluntario y progresivo”, pero todavía no establece que el límite vaya a ser de cuatro UIT ni que los desembolsos tengan las mismas características de la medida anterior.

El debate también alcanza a la futura pensión

La discusión sobre un nuevo retiro se produce mientras Perú implementa cambios en su sistema previsional. La Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano busca ampliar la cobertura y establecer una estructura integrada de pensiones, por lo que el acceso anticipado a los fondos constituye uno de los temas que se cruza con la reforma.

La propia legislación previsional había establecido restricciones a los retiros extraordinarios durante la etapa activa; posteriormente, nuevas normas autorizaron retiros específicos, como el aprobado en 2025.

Para el afiliado, la cuestión central es que el dinero retirado deja de formar parte del saldo que continúa acumulándose en su cuenta individual. Si posteriormente no se repone mediante nuevos aportes, el capital disponible para financiar la jubilación será menor.

Por ello, el impacto no es igual para todos. Un trabajador próximo a jubilarse y otro que todavía tiene varias décadas de vida laboral por delante enfrentan horizontes diferentes para recomponer sus ahorros. También influyen el nivel de aportes y la rentabilidad obtenida por el fondo.

¿Qué falta para que exista un nuevo retiro?

El proyecto de Catherin Palomino todavía debe avanzar en el Congreso antes de determinar si habrá un nuevo retiro y bajo qué condiciones.

Durante ese proceso deberán definirse aspectos que hoy permanecen abiertos: el monto máximo, la forma de desembolso, los requisitos para acceder a los fondos y el alcance temporal de la medida.

Mientras tanto, no existe un noveno retiro AFP aprobado ni un nuevo registro para solicitarlo. La discusión recién vuelve a instalarse en el Parlamento.

El proyecto de Palomino pone nuevamente frente a frente dos necesidades: la posibilidad de que los afiliados accedan a sus ahorros ante una eventual dificultad económica y la preservación de esos recursos para financiar su jubilación. La posición de Velarde incorpora al debate el componente macroeconómico y demográfico, mientras que el trámite parlamentario deberá determinar si la propuesta se mantiene, cambia o finalmente no prospera.