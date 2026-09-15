Julio Velarde espera el voto del Senado: ¿qué falta para completar el nuevo directorio del BCR?

La Comisión de Procedimientos Especiales estableció una etapa de evaluación de los postulantes y posteriormente realizará entrevistas personales. | Composición LR/Andina

La Comisión de Procedimientos Especiales estableció una etapa de evaluación de los postulantes y posteriormente realizará entrevistas personales. | Composición LR/Andina

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El Senado afrontará este miércoles 16 de setiembre una de las decisiones más importantes para la conducción económica del próximo quinquenio: deberá votar el informe que recomienda ratificar a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR). La decisión todavía no está tomada, pese a que el Poder Ejecutivo ya formalizó su designación y la Comisión de Procedimientos Especiales emitió un dictamen favorable.

El informe fue aprobado el 8 de setiembre con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención, por lo que el expediente pasó al Pleno. Ahora serán los senadores quienes determinen si Velarde obtiene el respaldo necesario para continuar al frente de la autoridad monetaria durante el periodo 2026-2031.

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La diferencia entre ambas etapas es importante. La resolución suprema mediante la cual el Ejecutivo designó nuevamente a Velarde no completa por sí sola el procedimiento. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo designa a cuatro integrantes del directorio del BCR, entre ellos al presidente, mientras que el Senado debe ratificar al titular y elegir a los otros tres miembros.

Por ello, la votación de este miércoles resolverá solo una parte de la renovación. Incluso si Velarde consigue los votos requeridos, todavía quedará pendiente completar los tres puestos que corresponden directamente al Senado.

¿Qué falta para completar el directorio del BCR?

El directorio del BCR está conformado por siete integrantes. Además del presidente, el Ejecutivo ya designó a tres directores para el nuevo periodo: Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki.

Los otros tres deberán ser escogidos por el Senado. Para ese proceso, seis grupos parlamentarios presentaron un total de 12 candidatos. La lista reúne perfiles vinculados con la academia, el sector financiero, la investigación económica y la gestión pública.

Entre los postulantes figuran Juan José Marthans León, propuesto por Renovación Popular; Javier Alfredo Escobal D'Angelo, José Antonio Fernández-Baca Llamosas y Santiago Francisco Roca Tavella, por el Partido del Buen Gobierno; y Diego Macera Poli, Oswaldo Molina Campodónico y José Ricardo Stok Capella, por Fuerza Popular.

Juntos por el Perú planteó las candidaturas de Oscar Dancourt Masías, Kurt Burneo Farfán y Raúl Mauro Machuca. Ahora Nación presentó a Alejandro Granda Sandoval y Obras propuso a Gonzalo Alegría Varona.

Sin embargo, ninguno de estos 12 nombres puede ser considerado todavía director del BCR. La Comisión de Procedimientos Especiales debe evaluar primero sus antecedentes y trayectoria antes de elevar una propuesta al Pleno.

La elección de los tres directores tendrá otro calendario

El proceso de selección de los tres directores avanza por una ruta diferente a la ratificación de Velarde. La Comisión de Procedimientos Especiales estableció una etapa de evaluación de los postulantes y posteriormente realizará entrevistas personales.

Según el cronograma difundido para este procedimiento, las entrevistas están previstas entre el 22 y el 24 de setiembre, mientras que el informe con la propuesta de candidatos deberá quedar listo en octubre. Solo después de esa etapa el Pleno del Senado podrá votar la elección de los tres directores.

El Reglamento del Senado establece que la elección se realiza candidato por candidato y que cada uno necesita obtener más de la mitad del número legal de senadores. Si no se alcanza esa votación, el procedimiento contempla una nueva convocatoria.

Esto hace que la renovación del BCR tenga dos tiempos distintos. La primera definición será la de Velarde, cuyo caso ya llegó al Pleno. La segunda será la selección de los tres integrantes que todavía están en competencia.

¿Qué implica para el próximo directorio?

La renovación no consiste solamente en determinar si Velarde continuará como presidente. También modificará la composición del órgano que toma las decisiones de política monetaria.

Los siete directores participan en las decisiones del Banco Central vinculadas con la estabilidad monetaria y las condiciones financieras de la economía. Por ello, los perfiles que finalmente sean elegidos por el Senado tendrán un peso relevante en las discusiones que se desarrollen durante el periodo 2026-2031.

Además, el propio Reglamento del Senado establece que los candidatos a integrar el directorio deben contar con reconocida solvencia moral, amplia competencia y experiencia en economía y finanzas, y no representar entidades ni intereses particulares.

La composición final, por tanto, no quedará definida con la votación de este miércoles. Si el Pleno ratifica a Velarde, quedará despejado quién encabezará el BCR durante el próximo periodo, pero todavía faltará conocer qué tres economistas obtendrán el respaldo del Senado para incorporarse al directorio.

El calendario parlamentario permite anticipar que ambas decisiones se producirán en momentos diferentes. Mientras el caso de Velarde ya está listo para votación, los otros 12 postulantes recién atraviesan la etapa de evaluación. De esa selección saldrán los tres nombres que completarán el órgano encargado de conducir la política monetaria peruana hasta 2031.

Así, la votación del 16 de setiembre será relevante, pero no cerrará la renovación del BCR. El Senado tendrá todavía que resolver quiénes ocuparán los tres puestos que le corresponden, una decisión que será determinante para conocer la composición completa del nuevo directorio.