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Economía

Gasolina en Perú: precio subió 40,6% en un año y el petróleo supera los US$105 por barril

El promedio nacional llegó a S/5,78 por litro en octubre. En Lima, un recorrido de La República por grifos encontró diferencias de hasta S/4,51 por galón de gasolina premium, mientras las tensiones en Medio Oriente mantienen la presión sobre el mercado energético.

La gasolina en Perú ha aumentado un 40,6% en un año, alcanzando un precio promedio de S/5,78 por litro en octubre, según datos de GlobalPetrolPrices y Petroperú.
La gasolina en Perú ha aumentado un 40,6% en un año, alcanzando un precio promedio de S/5,78 por litro en octubre, según datos de GlobalPetrolPrices y Petroperú.Composición LR/IA
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La gasolina en Perú cuesta 40,6% más que hace un año. Al mes de octubre, el precio promedio nacional alcanzó los S/5,78 por litro (S/21,88 por galón), según GlobalPetrolPrices, que recoge datos de Petroperú. En apenas tres meses, el precio subió 8%. A esta alza se suma el repunte del petróleo, que este jueves volvió a superar los US$105 por barril ante el temor a una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

Este encarecimiento se produce en medio de las restricciones al suministro energético y los riesgos para el transporte marítimo. Para los peruanos, el aumento repercute en el costo para movilizarse y puede trasladarse a otras actividades que dependen del transporte de pasajeros y mercancías.

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Sin embargo, el precio no es igual en todos los establecimientos. Un recorrido de La República por distintos grifos de Lima encontró diferencias importantes entre locales, incluso para un mismo tipo de combustible. Las variaciones nos permiten observar cuánto puede cambiar el gasto de los conductores al momento de abastecer sus vehículos.

Precio de la gasolina en Lima: grifos registran diferencias de hasta S/4,51 por galón

La gasolina premium registró la mayor diferencia de precios entre los grifos visitados. En un local de Petroperú, el galón se ofrecía a S/21,98, mientras que en Ocoris Grifos llegaba a S/26,49. La brecha de S/4,51 representa S/45,10 adicionales por cada diez galones en el establecimiento más caro.

En la gasolina regular, los precios iban de S/20,98 en Petroperú a S/23,69 en los dos locales de Repsol inspeccionados. En el diésel, el menor valor fue de S/24,99 en Petroperú, frente a los S/27,99 registrados en Repsol.

La comparación incluyó también estaciones de Primax, Petroamerica, Energigas y Pecas. Ocoris Grifos ofrecía la gasolina regular a S/22,59 y el diésel a S/27,90, entre los precios más altos registrados para este último combustible.

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En el GLP, los valores oscilaron entre S/7,39 en Energigas y S/7,79 en uno de los locales de Repsol. Para el gas natural vehicular (GNV), Energigas registró el menor precio, con S/1,59, seguido de Ocoris Grifos, con S/1,67. Repsol también mostró diferencias entre sus locales: el GLP costaba S/7,79 en la estación de la plaza 2 de Mayo y S/7,45 en otra sede visitada.

Como referencia, Facilito, la aplicación de Osinergmin, reportaba S/21,99 para la gasolina regular, S/23,69 para la premium, S/26,19 para el diésel y S/7,15 para el GLP.

Gasolina regular y premium: así evolucionaron los precios durante 2026

Los indicadores mensuales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran que el mayor incremento de los precios de los gasoholes se produjo desde marzo. El gasohol regular alcanzó su punto más alto en mayo, retrocedió durante los dos meses siguientes y volvió a subir en agosto.

El gasohol premium siguió una trayectoria parecida: subió desde marzo, se mantuvo en niveles elevados hasta mayo y descendió en los meses siguientes, antes de repuntar en agosto.

Aunque los precios bajaron parcialmente después de mayo, el nuevo aumento de agosto muestra que la tendencia al alza no se había revertido por completo. A comienzos de octubre, el precio promedio nacional de la gasolina llegó a S/5,78 por litro.

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Petróleo por encima de US$105: qué está detrás del encarecimiento

El repunte de los combustibles coincide con el aumento de la cotización internacional del crudo. Bloomberg reportó que el petróleo acumulaba una revalorización superior al 70% en lo que va de 2026, impulsada por las restricciones al suministro, los daños a instalaciones energéticas y los riesgos para el transporte marítimo en Medio Oriente.

Los ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz y las interrupciones en las operaciones energéticas han elevado la preocupación por la disponibilidad de petróleo y sus derivados. A estos factores se suman problemas en la capacidad de refinación y mayores costos de transporte, que pueden restringir la oferta de combustibles.

La cotización también recibió presión por la suspensión de parte de la producción en el golfo de México debido al huracán Isaías, según el reporte. La combinación de riesgos geopolíticos y climáticos mantiene la incertidumbre sobre la evolución de los precios internacionales.

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Combustibles presionan la inflación y complican la perspectiva para 2027

El aumento de los combustibles también repercute en otros precios de la economía. Según el último informe del BBVA Research, la inflación interanual llegó a 4,5% en septiembre y atribuye aproximadamente dos puntos porcentuales de ese resultado al aumento de los precios locales de combustibles y transporte.

La entidad prevé que la inflación cierre 2026 cerca del 5%, antes de moderarse a 2,2% en 2027. La proyección depende, entre otros factores, de una recuperación gradual de los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz y de una posterior reducción de los precios del petróleo. Para el crudo Brent, BBVA estima un promedio de US$88 por barril en 2026 y US$76 en 2027.

Si las restricciones al transporte marítimo se prolongan o el conflicto vuelve a intensificarse, el petróleo podría mantenerse por encima de lo previsto y dificultar la moderación de los precios internos. Una distensión más rápida aliviaría esa presión. Por ahora, el aumento acumulado de la gasolina y la volatilidad del crudo mantienen a los combustibles entre los factores que complican el retorno de la inflación peruana al rango meta.

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