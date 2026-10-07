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Economía

BCRP mantiene tasa de referencia en 4,25% por más de un año pese a inflación de 4,5%

El alza de combustibles y electricidad presionó los precios en los últimos meses. La entidad prevé que la inflación converja hacia el 2%, aunque advierte que El Niño y las tensiones en Medio Oriente podrían prolongar las presiones inflacionarias.

El Banco Central de Reserva del Perú mantiene su tasa de interés en 4,25%, una cifra estable desde setiembre de 2025, mientras la inflación se sitúa en 4,5% interanual en septiembre.
El Banco Central de Reserva del Perú mantiene su tasa de interés en 4,25%, una cifra estable desde setiembre de 2025, mientras la inflación se sitúa en 4,5% interanual en septiembre.Andina
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25%, con lo que suma 14 meses consecutivos sin modificarla, desde setiembre de 2025. La decisión se produce mientras la inflación interanual continúa por encima del rango meta y alcanzó 4,5% en setiembre.

El resultado mensual fue más moderado, con un aumento de 0,12% en los precios y de 0,07% en la inflación sin alimentos y energía. El Banco Central atribuyó el desvío respecto de su rango meta principalmente al incremento de los combustibles y al impacto que este tuvo sobre los costos de transporte en marzo y abril.

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Tasa del BCRP permanece en 4,25% mientras inflación supera el rango meta

Aunque la inflación general se mantiene elevada, algunos indicadores muestran un comportamiento más contenido. Al excluir alimentos, energía y transporte, la inflación interanual fue de 1,8% en septiembre y permanece por debajo del 2% desde abril de 2025.

Las expectativas de inflación a 12 meses, es decir, lo que agentes económicos esperan que ocurra con los precios durante el próximo año, se mantuvieron en 3,1%. Este nivel está ligeramente por encima del límite superior del rango meta del BCRP, que se ubica entre 1% y 3%.

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La autoridad monetaria sostiene que tanto la inflación general como la inflación sin alimentos y energía deberían regresar al rango meta en el horizonte de proyección y acercarse al 2%. Para ello, espera que pierdan fuerza los choques de oferta que elevaron los precios en los últimos meses.

El Niño y petróleo aparecen como riesgos para los precios

Sin embargo, el escenario todavía tiene factores que podrían retrasar esa convergencia. El BCRP advirtió que el Fenómeno de El Niño podría generar efectos más persistentes sobre la inflación, mientras que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente mantienen elevada la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

Un aumento sostenido del crudo puede trasladarse a los precios internos a través de los combustibles y el transporte, precisamente uno de los componentes que ha contribuido al desvío de la inflación respecto de la meta.

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Aun con estos riesgos, el Banco Central señaló que las perspectivas de crecimiento de la economía mundial continúan siendo positivas y que los términos de intercambio siguen favoreciendo a la economía peruana. En el ámbito local, los indicadores adelantados a septiembre muestran un buen desempeño de la actividad económica.

BCRP mantiene abierta la puerta a cambios en su política monetaria

La permanencia de la tasa en 4,25% no supone que el Banco Central haya definido de antemano su siguiente movimiento. El Directorio señaló que seguirá evaluando la evolución de la inflación subyacente, las expectativas, la actividad económica y la duración de los choques de oferta antes de realizar ajustes en su posición monetaria.

Las expectativas empresariales se mantuvieron en terreno optimista, aunque con cierta moderación, mientras que los indicadores de situación actual mostraron resultados mixtos frente al mes previo.

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