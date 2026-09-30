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La humanidad roza sus límites: la población mundial alcanzaría los 12.400 millones en 2070, mientras científicos sugieren reducirla a 4.000 millones para 2200

El crecimiento no solo implica más población, sino un mayor consumo de recursos. Esto podría llevar al planeta a enfrentarse a dificultades para sostener a la humanidad.

Reducir la población frenaría el cambio climático, pero eso lleva siglos. Foto: Gemini IA
Reducir la población frenaría el cambio climático, pero eso lleva siglos. Foto: Gemini IA
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La población mundial podría acercarse a los 12.400 millones de habitantes alrededor de 2070 antes de iniciar un descenso, según las proyecciones citadas por un estudio publicado en Environmental Research Letters. El análisis realizado por la Universidad de Flinders, Australia, examinó dos siglos de registros demográficos y modelos de crecimiento ecológico para evaluar hasta qué punto el planeta puede responder a la demanda humana de alimentos, energía y otros recursos.

Los investigadores sostienen que los avances tecnológicos, la innovación y una mayor eficiencia permitieron durante generaciones que la producción de recursos acompañara el incremento demográfico. Sin embargo, identificaron un cambio a comienzos de la década de 1960: mientras el número de habitantes mantuvo su ascenso, la disponibilidad ecológica comenzó a deteriorarse. Otro estudio, publicado en Sustainable Development, propone que la humanidad aspire a reducir su población hasta unos 4.000 millones para 2200 con el propósito de disminuir la presión ambiental.

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¿Por qué la Tierra ya tendría dificultades para sostener el consumo de la población actual?

La investigación encabezada por Bradshaw advierte que el problema no depende únicamente de cuánta población habita el planeta, sino también de la cantidad de recursos que consumen. Una población más numerosa requiere alimentos, agua y energía, mientras que los elevados niveles de consumo de las economías industrializadas aumentan esa presión. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), según recuerda el artículo, también ha identificado el crecimiento demográfico como uno de los factores que impulsan las emisiones de gases de efecto invernadero.

"La Tierra no puede seguir el ritmo de la manera en que utilizamos los recursos", declaró Corey Bradshaw, autor principal del estudio. "No puede sostener ni siquiera la demanda actual sin cambios importantes; nuestros hallazgos muestran que estamos sometiendo al planeta a una presión mayor de la que puede soportar".

Los expertos señalan, además, que los combustibles fósiles han permitido compensar temporalmente parte de la diferencia entre las necesidades humanas y la capacidad regenerativa de los ecosistemas.

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La población mundial podría alcanzar los 12.400 millones en 2070

La humanidad experimentó una expansión demográfica extraordinaria durante el último siglo. La población global ronda actualmente los 8.300 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones recogidas en el texto, y el equipo de Bradshaw proyecta que esa cifra podría aproximarse a los 12.400 millones hacia 2070 antes de descender.

Este crecimiento elevaría la demanda de comida y recursos básicos. El artículo señala como ejemplo los fertilizantes artificiales, fundamentales para aumentar el rendimiento agrícola durante el siglo XX. Un incremento sostenido de sus costos podría encarecer la producción y ejercer presión sobre las cosechas y los precios de los alimentos, especialmente en sistemas agrícolas que dependen de estos insumos.

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¿Por qué científicos plantean reducir la población mundial a 4.000 millones para 2200?

El estudio publicado en Sustainable Development plantea como referencia una población mundial de 4.000 millones de habitantes para 2200. Sus autores relacionan una menor presión demográfica con reducciones potenciales en emisiones de CO₂, consumo energético y de agua dulce, extracción de minerales, producción de plásticos y pérdida de vida silvestre.

"Adoptar una población menor puede parecer desalentador o extraño, porque hemos vivido en una época de rápido crecimiento demográfico mundial", explican los investigadores. No obstante, recuerdan que la población del planeta se cuadruplicó durante el último siglo y sostienen que una disminución a la mitad durante los próximos 170 años supondría un cambio menos abrupto que aquella expansión.

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