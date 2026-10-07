Turismo en Perú: ingresos por visitantes suben 14%, pero llegada de turistas sigue por debajo de 2019

El aeropuerto Jorge Chávez concentró el 65,9% del turismo internacional entre enero y julio de 2026, al recibir 1.3 millones de visitantes.

El aeropuerto Jorge Chávez concentró el 65,9% del turismo internacional entre enero y julio de 2026, al recibir 1.3 millones de visitantes. Composición LR/IA

Los ingresos del turismo receptivo ya superan los niveles prepandemia, pero la llegada de turistas aún no logra recuperarse por completo. Al cierre de 2025, las divisas provenientes de los viajes al Perú se ubicaron 14% por encima del nivel de 2019, mientras los arribos internacionales apenas alcanzaron el 78% del nivel prepandemia, según datos de PromPerú.

La diferencia no es menor: en 2025 llegaron 3 millones 416.464 turistas internacionales, frente a los 4.37 millones registrados en 2019. Es decir, todavía faltaban cerca de 956.000 turistas para igualar aquel resultado.

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Teresa Mera, presidenta ejecutiva de PromPerú y exministra de Comercio Exterior y Turismo, atribuyó parte de la mayor generación de divisas al cambio en el perfil del visitante. Durante el podcast 'Repensando el Perú', señaló: “Ahora tenemos otro tipo de turista, tenemos un turista más focalizado”.

Más gasto no significa más turistas

Mera indicó que el visitante extranjero gasta alrededor de US$1.302 por estadía y permanece unos 10 días. La cifra ayuda a explicar por qué el ingreso de divisas ha avanzado más rápido que el flujo de viajeros.

El estudio 'Perfil del Turista Extranjero 2025' de la entidad, publicado en agosto, también muestra que el visitante internacional realiza actividades que van más allá del circuito tradicional. El 98% realizó actividades gastronómicas y el 96% actividades culturales; además, Lima concentró el 79% de las visitas y Cusco el 37%.

Esto abre una diferencia entre cuánto aporta cada visitante y cuántos visitantes llegan. Mientras el primer indicador ya superó los niveles de 2019, el segundo todavía presenta una brecha importante.

La recuperación tampoco ha sido lineal durante 2026. Entre enero y julio ingresaron 1 millón 956.084 turistas internacionales. Sudamérica concentró el 49,2% de ese flujo, Norteamérica el 24,9% y Europa el 17,4%.

El problema también está en cómo se llega

Para Juan Stoessel, CEO y fundador de Casa Andina, el menor flujo no se explica solamente por el comportamiento del turista. “Somos quizás de los pocos países en el mundo que ni siquiera ha podido regresar a las cifras del prepandemia”, afirmó en el mismo podcast.

El empresario cuestionó la conectividad entre destinos y puso como ejemplo a Cusco, que considera debería tener más conexiones directas con otras ciudades de la región. También señaló dificultades en infraestructura y en la gestión de Machu Picchu.

Los datos oficiales muestran que la conectividad internacional continúa muy concentrada. El aeropuerto Jorge Chávez recibió 1.3 millones de turistas internacionales entre enero y julio de 2026, equivalentes al 65,9% del total. Le siguieron el puesto fronterizo Santa Rosa, en Tacna, con 15,7%, y Tumbes con 7%.

Machu Picchu tampoco ha recuperado completamente su flujo. Entre enero y mayo de 2026 recibió 644.844 visitantes, 7,9% menos que en el mismo periodo de 2025 y 10,5% por debajo del registro de 2019.

Stoessel cuestionó además la comercialización de las entradas al santuario. “Los tour operadores todos los días tienen que decir: no, porque no hay entradas a Machu Picchu”, sostuvo.

La oportunidad está fuera del circuito tradicional

El desafío, por ello, no pasa únicamente por atraer más personas al país, sino por conseguir que una mayor proporción de ellas permanezca más tiempo y visite otros destinos.

Mera señaló que el organismo viene trabajando con segmentos específicos —como aventura, naturaleza, cultura y turismo religioso—, mientras Stoessel planteó desarrollar destinos con potencial fuera del circuito Cusco-Machu Picchu, entre ellos las playas del norte y Choquequirao.

La propia distribución actual de visitantes muestra el espacio para crecer. Además de Lima y Cusco, los principales destinos visitados por extranjeros en el estudio son Tacna, Ica, Arequipa y Puno, aunque con participaciones bastante menores.

En paralelo, Mincetur reporta que los establecimientos de hospedaje aumentaron 5,6% entre enero y junio de 2026, mientras los arribos de huéspedes crecieron 17,7% y las pernoctaciones 17%. Es un comportamiento que muestra que la actividad turística interna y hotelera tiene una dinámica distinta a la del ingreso de turistas extranjeros.

El contraste deja una señal para el sector: Perú ya consiguió recuperar el valor económico generado por el turismo receptivo, pero todavía tiene pendiente recuperar el volumen de viajeros internacionales. La brecha se concentra especialmente en la llegada de turistas y en la capacidad de distribuirlos hacia más destinos, mientras los problemas de conectividad y gestión de atractivos continúan condicionando ese crecimiento.