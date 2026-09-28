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Sociedad

Coayllo celebra la Fiesta del Níspero con el tradicional descenso de montaña en el "Tobogán Macho"

Este evento deportivo de 300 metros reunió a competidores y público local y de Lima, quienes disfrutaron de la jornada llena de emoción y tradición.

La fiesta destacó por su ambiente festivo, donde los asistentes llenaron el lugar de entusiasmo, ovacionando a los participantes mientras conocían las tradiciones de Coayllo.
La fiesta destacó por su ambiente festivo, donde los asistentes llenaron el lugar de entusiasmo, ovacionando a los participantes mientras conocían las tradiciones de Coayllo.Foto: Panamericana/Composición LR
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El distrito de Coayllo, en la provincia de Cañete, reunió a decenas de participantes y visitantes durante una competencia de descenso de montaña realizada como parte de las actividades de la Fiesta del Níspero. La jornada deportiva congregó a personas que llegaron desde distintas localidades para observar el recorrido y acompañar a los competidores.

El denominado “Tobogán Macho” consiste en descender por una montaña de aproximadamente 300 metros de longitud. La actividad se desarrolla anualmente durante esta festividad y forma parte de las celebraciones tradicionales de Coayllo, donde deportistas y público participaron de una jornada que también atrajo visitantes procedentes de Lima y otras zonas del país.

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Fiesta del Níspero: así fue la competencia del “Tobogán Macho” en Coayllo

Durante la jornada, varios competidores realizaron el descenso por la montaña mientras eran acompañados por la ovación de los asistentes. El recorrido de unos 300 metros concentró la atención del público que acudió al distrito para presenciar la actividad deportiva incluida en el programa de la Fiesta del Níspero.

Visitantes provenientes de Lima también llegaron hasta Coayllo para observar la competencia y conocer parte de las actividades tradicionales que se realizan durante la festividad. La convocatoria reunió tanto a deportistas como a personas interesadas en presenciar el descenso y recorrer el distrito durante esta celebración anual.

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