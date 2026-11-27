El Ministerio de Energía y Minas formalizó la Novena Adenda al contrato de masificación del gas en Camisea. El acuerdo extiende el plazo hasta 2043 y compromete 550 millones de dólares para ampliar la infraestructura en siete departamentos del interior: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

La ceremonia ocurrió en la ciudad de Cusco, en la región donde el yacimiento de Camisea extrae el gas que el país conduce hacia Lima. Esa coincidencia revela cómo las familias cusqueñas ven partir el combustible de su subsuelo mientras aguardan, después de dos décadas, el enlace domiciliario que la adenda empieza a materializar.

Lo mismo ocurre en los demás territorios de las 7 regiones, donde las poblaciones consumen balones de GLP a tarifa libre porque el Lote 88 de Camisea, con tarifa regulada, permanece fuera de su alcance después de 20 años de espera.

El convenio proyecta más de 200 mil conexiones en 15 ciudades. Sin embargo, el regulador Osinergmin ya advirtió que las metas cubren solo una fracción de los hogares elegibles. Por ejemplo, en Huamanga, la cobertura alcanza el 30% de las viviendas con condiciones para recibirla. En Quillabamba, el 20%. Vale decir que si bien el avance existe, su escala aun es insuficiente. Ampliar esas metas es la tarea inmediata de los gobernadores regionales que asumirán al inicio del 2027.

La adenda regula la distribución dentro de cada ciudad y garantiza que el costo al usuario sea el mismo que en Lima, al integrar a las 7 regiones en la misma concesión que opera en la capital. En la práctica, el gas llegará a la mayoría de estas ciudades en cisternas desde Pampa Melchorita.

No obstante, ese método limita el volumen disponible y es vulnerable ante cualquier corte de vías.

El gasoducto que resolvería ese tramo, el proyecto SITGAS en relicatación por ProInversión, garantizaría la continuidad que la seguridad energética del país exige y que la presidenta Keiko Fujimori ha anunciado apoyar.

Y ante todo ello, lo cierto es que el rezago es antiguo. La política energética del país priorizó el abastecimiento de Lima y las exportaciones, haciendo que tanto la capital, como el Callao concentren el 85% del consumo nacional.

Lo que sigue depende de que los compromisos iniciales se expandan conforme avance la ejecución, de que Osinergmin mantenga su vigilancia sobre el cumplimiento y de que el SITGAS deje de ser promesa para convertirse en la infraestructura que la mancomunidad del Sur reclama desde hace décadas.