Inti Raymi deja S/77.9 millones en Cusco: ¿en qué gastaron los miles de turistas que llegaron?

El efecto económico del Inti Raymi alcanza además a actividades que no necesariamente aparecen vinculadas de manera directa con la organización del evento. | Composición LR/IA

El efecto económico del Inti Raymi alcanza además a actividades que no necesariamente aparecen vinculadas de manera directa con la organización del evento. | Composición LR/IA

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La celebración del Inti Raymi no solo concentra la atención de visitantes en los escenarios donde se representa la Fiesta del Sol. Su importancia también puede medirse por el movimiento que genera alrededor de la actividad turística. La presencia de aproximadamente 64 mil asistentes estuvo asociada a un impacto económico de S/77.9 millones, de acuerdo con la información reportada sobre la actividad turística vinculada a esta festividad.

El resultado muestra cómo una celebración cultural puede convertirse en un periodo de mayor demanda para diversos negocios de Cusco. El efecto no se limita a quienes adquieren una entrada para observar la escenificación, sino que se extiende a los servicios utilizados antes, durante y después de la visita: alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes, comercio y actividades vinculadas con la oferta turística.

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Este tipo de movimiento resulta especialmente relevante para una región cuya economía mantiene una estrecha relación con el turismo. Los datos más recientes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo muestran que durante 2025 el Santuario Histórico de Machupicchu recibió 1 millón 542.350 visitantes, un incremento de 2,3% frente al año anterior. En tanto, la explanada de Saqsayhuamán registró 944.008 visitantes.

¿Cómo se distribuye el impacto económico?

El monto de S/77.9 millones debe entenderse como un movimiento generado por la actividad turística asociada al evento y no como dinero recaudado directamente por la organización del Inti Raymi. La diferencia es importante porque el impacto económico de una festividad se produce a través del gasto que realizan los visitantes en distintos servicios.

Un turista que llega a Cusco para asistir a la celebración puede requerir transporte aéreo o terrestre, alojamiento, alimentación, movilidad local y servicios turísticos. También puede realizar compras de artesanía, contratar recorridos adicionales o visitar otros atractivos de la región. Cada uno de estos gastos termina formando parte de una cadena económica que involucra a empresas de distintos tamaños.

La festividad, además, se desarrolla dentro de un calendario turístico más amplio. El mes jubilar del Cusco concentra otras actividades culturales y desfiles, por lo que el flujo de visitantes no necesariamente responde únicamente a la ceremonia del 24 de junio. En 2026, por ejemplo, la Cámara de Comercio del Cusco estimó que las celebraciones de junio movilizarían S/182 millones en la región y atraerían alrededor de 180 mil turistas. De ese monto, unos S/72 millones corresponderían directamente a las actividades vinculadas con las celebraciones del mes jubilar.

Esta diferencia entre el impacto específico de una actividad y el movimiento económico de todo el periodo permite dimensionar mejor el peso del Inti Raymi. La festividad funciona como un atractivo que puede estimular el consumo de otros servicios turísticos y prolongar la permanencia de los visitantes en la ciudad.

Cusco todavía busca recuperar el turismo prepandemia

Aunque el flujo asociado al Inti Raymi representa una oportunidad para los negocios locales, las cifras también muestran que el turismo cusqueño todavía enfrenta el desafío de recuperar completamente los niveles previos a la pandemia.

Según la información regional de Mincetur, el número de visitantes que llegó a Machupicchu durante 2025 todavía se ubicó 2,7% por debajo del nivel registrado en 2019. En cambio, la explanada de Saqsayhuamán superó en 17,4% el flujo de ese año, aunque registró una reducción de 1,1% respecto de 2024.

La recuperación tampoco es homogénea entre los diferentes mercados. En 2025, los arribos a establecimientos de hospedaje de Cusco alcanzaron 3.74 millones, 12,1% más que en 2024 y 6,2% por encima del nivel de 2019. Del total, 69,4% correspondió a extranjeros y 30,6% a visitantes nacionales.

El comportamiento del turismo extranjero tiene especial importancia para la economía regional. Los arribos de visitantes extranjeros a hospedajes cusqueños sumaron cerca de 2.6 millones en 2025, con un crecimiento de 14,4% respecto de 2024. Estados Unidos fue el principal mercado emisor, seguido por Brasil, Francia y Reino Unido.

Una festividad que también beneficia a pequeños negocios

El efecto económico del Inti Raymi alcanza además a actividades que no necesariamente aparecen vinculadas de manera directa con la organización del evento. Restaurantes, comercios, operadores turísticos, transportistas y establecimientos de hospedaje forman parte de la cadena que recibe una mayor demanda durante estas fechas.

La importancia de estos ingresos está en que una parte considerable de la oferta turística cusqueña está conformada por pequeños y medianos negocios. Para ellos, los periodos de alta afluencia pueden representar una oportunidad para elevar sus ventas en un corto periodo.

El movimiento generado por la festividad también ayuda a explicar por qué junio se mantiene como uno de los meses de mayor actividad turística en la región. En 2026, por ejemplo, la Cámara de Comercio del Cusco señaló que la ocupación hotelera durante las celebraciones rondaba el 87%, aunque advirtió que todavía existía capacidad disponible.

A ello se suma el transporte. Durante las celebraciones del Inti Raymi y otras festividades de junio de 2026, una aerolínea proyectó movilizar más de 22.400 pasajeros únicamente en la ruta Lima-Cusco, reflejando el incremento de la demanda por viajes hacia la ciudad durante esas fechas.

El impacto de S/77.9 millones, por tanto, permite observar al Inti Raymi más allá de su dimensión cultural. La festividad forma parte de una actividad turística que articula a distintos sectores de la economía cusqueña. Su capacidad para atraer visitantes convierte a la Fiesta del Sol en uno de los eventos que contribuyen a sostener la demanda de servicios durante uno de los principales periodos turísticos del año.