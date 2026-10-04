Petroperú: Fenpetrol expresa preocupación por anuncios de ProInversión sobre activos y pide priorizar la recuperación de la empresa

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó los anuncios de ProInversión sobre la promoción de activos y unidades de negocio de Petroperú, al considerar que estas decisiones deben guardar relación con el proceso de recuperación operativa y financiera que atraviesa la empresa estatal.

La reacción se produce luego de que Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de ProInversión, señalara que en octubre comenzaría la promoción de inversión privada en los primeros de los siete bloques patrimoniales contemplados. Estos procesos permitirían la participación de inversionistas privados bajo esquemas en los que Petroperú también podría intervenir.

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Para el grupo sindical, el anuncio genera incertidumbre sobre el futuro de activos estratégicos y de los trabajadores. La organización sostiene que no resulta coherente destinar recursos a recuperar la capacidad de Petroperú mientras, al mismo tiempo, se impulsan procesos que podrían modificar la gestión o propiedad de unidades que forman parte de su cadena de operaciones.

Petroperú mejora sus resultados, pero Fenpetrol exige claridad sobre el financiamiento

El sindicato sustenta su posición en los resultados obtenidos por Petroperú durante el primer semestre de 2026. La empresa reportó una utilidad neta de US$121 millones, una utilidad operativa de US$337 millones y un EBITDA de US$453 millones. Este último indicador mide la generación de recursos de una empresa a partir de su actividad operativa, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Además, Petroperú redujo en US$869 millones su déficit de capital de trabajo frente a diciembre de 2025. A ello se suma que Moody’s Ratings cambió de negativa a positiva la perspectiva crediticia de la compañía en septiembre, mientras que S&P Global Ratings ratificó en mayo su calificación en B- y retiró la revisión especial iniciada a fines de 2025.

“Estos indicadores no significan que los problemas de Petroperú estén resueltos, pero sí muestran que existe una ruta de recuperación que debe ser consolidada y no debilitada por señales contradictorias”, sostuvo Rafael Noblecilla, secretario general de Fenpetrol.

La agrupación también pidió transparencia sobre los US$25 millones descontados del financiamiento de US$500 millones, cuyo desembolso efectivo fue de US$475 millones. Según su posición, estos recursos deben utilizarse con rapidez para garantizar la compra de crudo, mantener operativa la Refinería Talara y sostener posteriormente el abastecimiento de combustibles mediante la Refinería Conchán y la red comercial de Petroperú.

Piden esperar fallo del TC antes de modificar activos de Petroperú

La organización sindical también puso el foco en el Decreto de Urgencia 010-2025, que establece el marco para la reorganización patrimonial de Petroperú y encarga a ProInversión el diseño y conducción de estos procesos.

Fenpetrol recordó que la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma. El caso fue visto por el Pleno del Tribunal Constitucional el 25 de agosto de 2026 y quedó al voto, por lo que todavía no existe una sentencia.

Ante ello, consideran que deberían evitarse decisiones irreversibles sobre activos estratégicos mientras el máximo intérprete de la Constitución no determine la validez del marco legal. En esa línea, rechazó cualquier intento de privatización encubierta.

Asimismo, solicitó al Ejecutivo precisar el alcance y cronograma de los procesos anunciados, además de las garantías para los trabajadores. También cuestionó la continuidad de Ángel Delgado al frente del proyecto, al considerar que sus declaraciones no se condicen con la estrategia de recuperación que, a su juicio, debería seguir Petroperú.