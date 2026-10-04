Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTO¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar
EN VIVO

🔴 Flash electoral en vivo | ¿quién será el nuevo alcalde de Lima? Resultados Elecciones 2026

Economía

Petroperú: Fenpetrol expresa preocupación por anuncios de ProInversión sobre activos y pide priorizar la recuperación de la empresa

La federación advierte que la promoción de siete bloques patrimoniales puede contradecir la recuperación operativa y financiera de la empresa estatal. También exige transparencia sobre los US$475 millones de financiamiento y recuerda que el TC aún no resuelve la demanda contra el DU 010-2025.

ProInversión anuncia cronograma para promover inversión privada en bloques patrimoniales de Petroperú.
ProInversión anuncia cronograma para promover inversión privada en bloques patrimoniales de Petroperú.Difusión
Por
google iconLa República en Google

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) cuestionó los anuncios de ProInversión sobre la promoción de activos y unidades de negocio de Petroperú, al considerar que estas decisiones deben guardar relación con el proceso de recuperación operativa y financiera que atraviesa la empresa estatal.

La reacción se produce luego de que Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú de ProInversión, señalara que en octubre comenzaría la promoción de inversión privada en los primeros de los siete bloques patrimoniales contemplados. Estos procesos permitirían la participación de inversionistas privados bajo esquemas en los que Petroperú también podría intervenir.

Video destacado

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 24/09/26 | La República - LR+

Puedes ver

Retiro AFP de hasta S/22.000 por El Niño: proyecto busca sacar fondos sin perder pensión mínima de S/600

lr.pe

Para el grupo sindical, el anuncio genera incertidumbre sobre el futuro de activos estratégicos y de los trabajadores. La organización sostiene que no resulta coherente destinar recursos a recuperar la capacidad de Petroperú mientras, al mismo tiempo, se impulsan procesos que podrían modificar la gestión o propiedad de unidades que forman parte de su cadena de operaciones.

Petroperú mejora sus resultados, pero Fenpetrol exige claridad sobre el financiamiento

El sindicato sustenta su posición en los resultados obtenidos por Petroperú durante el primer semestre de 2026. La empresa reportó una utilidad neta de US$121 millones, una utilidad operativa de US$337 millones y un EBITDA de US$453 millones. Este último indicador mide la generación de recursos de una empresa a partir de su actividad operativa, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Además, Petroperú redujo en US$869 millones su déficit de capital de trabajo frente a diciembre de 2025. A ello se suma que Moody’s Ratings cambió de negativa a positiva la perspectiva crediticia de la compañía en septiembre, mientras que S&P Global Ratings ratificó en mayo su calificación en B- y retiró la revisión especial iniciada a fines de 2025.

Puedes ver

CGTP cuestiona aumento del sueldo mínimo a S/1.230 en dos tramos: “No se habló de dos etapas”

lr.pe

“Estos indicadores no significan que los problemas de Petroperú estén resueltos, pero sí muestran que existe una ruta de recuperación que debe ser consolidada y no debilitada por señales contradictorias”, sostuvo Rafael Noblecilla, secretario general de Fenpetrol.

La agrupación también pidió transparencia sobre los US$25 millones descontados del financiamiento de US$500 millones, cuyo desembolso efectivo fue de US$475 millones. Según su posición, estos recursos deben utilizarse con rapidez para garantizar la compra de crudo, mantener operativa la Refinería Talara y sostener posteriormente el abastecimiento de combustibles mediante la Refinería Conchán y la red comercial de Petroperú.

Piden esperar fallo del TC antes de modificar activos de Petroperú

La organización sindical también puso el foco en el Decreto de Urgencia 010-2025, que establece el marco para la reorganización patrimonial de Petroperú y encarga a ProInversión el diseño y conducción de estos procesos.

Fenpetrol recordó que la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma. El caso fue visto por el Pleno del Tribunal Constitucional el 25 de agosto de 2026 y quedó al voto, por lo que todavía no existe una sentencia.

Puedes ver

Petroperú subastará 58 propiedades por US$46,5 millones y prepara ingreso de capital privado

lr.pe

Ante ello, consideran que deberían evitarse decisiones irreversibles sobre activos estratégicos mientras el máximo intérprete de la Constitución no determine la validez del marco legal. En esa línea, rechazó cualquier intento de privatización encubierta.

Asimismo, solicitó al Ejecutivo precisar el alcance y cronograma de los procesos anunciados, además de las garantías para los trabajadores. También cuestionó la continuidad de Ángel Delgado al frente del proyecto, al considerar que sus declaraciones no se condicen con la estrategia de recuperación que, a su juicio, debería seguir Petroperú.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se puede votar con el DNI vencido hoy?: requisitos y tipos de documentos autorizados por Reniec

Alerta en la Costa Verde: reportan fuego cerca del centro comercial Larcomar en plenas elecciones en Miraflores

Portugal vs Noruega EN VIVO: minuto a minuto del partido por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

Economía

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 4 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

BCRP: fijan nuevas reglas en pagos digitales para proteger el dinero de los comercios desde 2027

Crédito hipotecario se acerca a los S/18.000 millones, pero Mivivienda sigue 27% por debajo de su nivel de 2022

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

EN VIVO Elecciones Municipales y Regionales 2026: sigue minuto a minuto las votaciones en Lima y regiones del Perú

Flash Electoral EN VIVO de Elecciones Municipales y Regionales 2026: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos

López Aliaga no promete completar su mandato si asume como alcalde: "En cuatro años pasan muchas cosas"