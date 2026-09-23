Dictan 36 meses de prisión preventiva para siete investigados por organización criminal y otros delitos

El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema de Extorsión y Delitos Conexos impuso 36 meses de prisión preventiva para los procesados Julio Zavaleta Quezada, Frank Quesada Cruz, César García Rivera, Ángel Bocanegra Linares, Roger Bocanegra Marrero, Roy Bocanegra Aguilar y Joyce Bereche Maco, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, homicidio calificado, secuestro extorsivo y tenencia ilegal de municiones y materiales peligrosos.

En tanto para José Cerrepe Dávila se dispuso la medida de comparecencia con restricciones por el mismo periodo, por lo que deberá cumplir las reglas de conducta ordenadas.