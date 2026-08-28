Economía peruana crecería 3,4% en 2026 y 2027: inversión privada será clave, pero persiste presión fiscal

El MEF proyectó que el déficit fiscal bajará de 2.2% del PBI en 2025 a 1.8% en 2026, hasta reducirse gradualmente al 1% entre 2028 y 2030. | Composición LR/IA

El MEF proyectó que el déficit fiscal bajará de 2.2% del PBI en 2025 a 1.8% en 2026, hasta reducirse gradualmente al 1% entre 2028 y 2030. | Composición LR/IA

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La economía peruana crecería 3,4% tanto en 2026 como en 2027, de acuerdo con el nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 aprobado por el Consejo de Ministros. La proyección representa una mejora frente al 3,2% previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en abril y tiene como uno de sus principales soportes el incremento de la inversión privada.

El documento plantea, además, una aceleración del crecimiento hacia el periodo 2028-2030, con una expansión promedio de 4% anual. Sin embargo, las mejores perspectivas para la actividad económica conviven con una advertencia sobre el deterioro del espacio fiscal generado por medidas de gasto y tributarias aprobadas en los últimos años.

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El escenario oficial adquiere relevancia porque el MMM sirve como referencia para la elaboración del presupuesto público y establece las principales proyecciones económicas y fiscales para los siguientes cuatro años. El MEF elaboró el documento, que fue aprobado por el Consejo de Ministros y fija las principales proyecciones económicas y fiscales para los próximos cuatro años.

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Inversión privada crecería 10,5% en 2026

El principal cambio frente a las proyecciones de abril está en la inversión privada. Para 2026, el MEF estima ahora un crecimiento de 10,5%, cinco puntos porcentuales por encima del 5,5% previsto en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas publicado en abril.

La expansión estaría relacionada con el avance de proyectos mineros y de actividades no mineras. El Gobierno calcula que la inversión minera superaría los US$7.000 millones este año, favorecida por la continuidad de proyectos, mayores desembolsos en exploración y sostenimiento y el contexto de precios elevados de los metales.

El escenario también considera una recuperación de la inversión no minera, vinculada con infraestructura, Asociaciones Público-Privadas (APP), hidrocarburos y otros sectores. El mayor gasto privado contribuiría a sostener el consumo de los hogares, que crecería 3,6% en 2026, según el MMM.

No obstante, la economía no tendría un desempeño uniforme entre sus actividades. El documento prevé que los sectores no primarios crezcan 4,2%, con un mejor comportamiento de construcción, comercio, servicios y manufactura no primaria. En contraste, los sectores primarios registrarían una contracción de 1,4%, afectada principalmente por los efectos del fenómeno El Niño costero sobre la pesca, la manufactura primaria y el sector agropecuario.

Los datos disponibles muestran que el ritmo de expansión económica ha sido desigual durante el año. Las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) registran crecimientos interanuales del PBI de 3,8% en enero, 3,7% en febrero, 3,3% en marzo y 3,8% en abril, pero el avance se moderó a 2,2% en mayo y 1,8% en junio.

Este comportamiento coloca la proyección anual del MEF por encima de los últimos registros mensuales, por lo que una parte importante del resultado esperado dependerá del desempeño de la economía durante la segunda mitad del año.

¿Qué espera el Gobierno para 2027?

Para el próximo año, el MEF mantiene la proyección de crecimiento de 3,4%, pero cambia la composición de los factores que impulsarían el PBI. La inversión privada crecería 6,5%, apoyada nuevamente en la minería y en proyectos de infraestructura.

Entre las iniciativas mineras consideradas están Tía María, Reposición Ferrobamba, Pampa de Pongo, Corani y la optimización de Cerro Verde. También se incorpora el inicio de proyectos como Trapiche e Integración Coroccohuayco.

En el componente no minero, el escenario contempla inversiones relacionadas con transporte, energía, salud y saneamiento. Entre los proyectos mencionados figuran iniciativas de transmisión eléctrica, el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, Longitudinal de la Sierra Tramo 4 y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Maldonado. También se considera la eventual suscripción de una adenda para la Línea 1 del Metro de Lima.

El MEF espera además una recuperación de los sectores primarios durante 2027. Según el escenario planteado, la disipación gradual del fenómeno El Niño costero desde el segundo semestre permitiría que estas actividades crezcan 2,7%, con una normalización de la pesca y del sector agropecuario y un mayor aporte de la minería.

Para 2028-2030, la previsión es todavía más elevada: el PBI crecería 4% en promedio anual. El resultado estaría asociado a una mayor demanda interna y al crecimiento de las exportaciones en un contexto internacional que el MEF considera favorable. La proyección supera en 0,8 puntos porcentuales la tasa de 3,2% que había sido contemplada en el informe de abril para ese periodo.

El otro frente: las cuentas fiscales

El optimismo sobre la actividad económica contrasta con uno de los principales riesgos identificados en el nuevo MMM: la presión sobre las finanzas públicas.

El MEF señala que entre 2021 y 2025 se aprobaron en el Congreso iniciativas vinculadas con mayores gastos y modificaciones tributarias que tienen impacto fiscal. La preocupación es que una menor recaudación junto con nuevas obligaciones de gasto limite el margen del Estado para atender emergencias, financiar inversiones o responder ante escenarios económicos adversos.

La trayectoria fiscal planteada para los próximos años establece un déficit de 1,8% del PBI en 2026, después del 2,2% registrado en 2025. Para 2027, el déficit debería reducirse a 1,4% y llegar a 1% entre 2028 y 2030.

Esta senda no es nueva. El marco fiscal peruano ya contemplaba una reducción gradual del déficit hacia niveles compatibles con las reglas fiscales de mediano plazo. El Decreto Legislativo N.° 1621, por ejemplo, estableció previamente una trayectoria de reducción del déficit a 1,8% del PBI en 2026, 1,4% en 2027 y 1% desde 2028.

La novedad del MMM es que el Ejecutivo plantea modificar la ruta fiscal mediante una nueva senda de convergencia que deberá establecerse por ley. La intención declarada es reforzar la credibilidad de la política fiscal y evitar que las presiones de gasto terminen trasladándose a una mayor deuda pública.

MEF plantea reducir evasión sin subir tasas

Para mejorar los ingresos del Estado, el documento plantea reforzar la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, además de modernizar la administración tributaria. El Gobierno sostiene que estas medidas se realizarían sin elevar las tasas impositivas.

También se plantea revisar los beneficios tributarios con el objetivo de proteger la base imponible y mejorar la recaudación. De acuerdo con el MMM, los ingresos fiscales crecerían en promedio 3,4% real durante 2028-2030 y representarían alrededor de 19,1% del PBI en ese periodo.

Por el lado del gasto, el Ejecutivo plantea mejorar la eficiencia de las compras públicas y de las inversiones, además de reducir la rigidez presupuestaria. Uno de los puntos señalados es la necesidad de disminuir el número de obras inconclusas y mejorar la calidad de los proyectos financiados por el Estado.

El problema fiscal señalado por el propio MEF no se limita, por tanto, al tamaño del déficit de un año determinado. El riesgo identificado está relacionado con la posibilidad de que nuevas obligaciones permanentes reduzcan progresivamente el margen para responder ante una caída de los ingresos o un shock externo.

Un escenario que depende de la inversión

El nuevo MMM deja así dos señales simultáneas. Por un lado, el Gobierno espera que la economía avance por encima de sus estimaciones anteriores, impulsada principalmente por la inversión privada y una recuperación de sectores afectados por factores climáticos. Por otro, reconoce que sostener ese crecimiento requiere preservar el espacio fiscal.

El desempeño de la inversión será determinante para comprobar el escenario planteado. La proyección de 10,5% para 2026 supone una aceleración importante respecto de la previsión de abril y coloca a la inversión privada como uno de los principales motores de la expansión.

Mientras tanto, la evolución de las cuentas públicas tendrá como referencia el déficit de 1,8% del PBI previsto para 2026. La distancia entre ese resultado y el objetivo de 1% hacia 2028-2030 dependerá no solo del crecimiento de la economía, sino también de la capacidad de aumentar los ingresos permanentes y contener el crecimiento del gasto.

El propio MMM advierte que una trayectoria fiscal persistentemente desequilibrada podría elevar el costo de financiamiento y limitar los recursos disponibles para inversión. Por ello, el cumplimiento de las metas fiscales será uno de los principales puntos a seguir junto con la ejecución efectiva de los proyectos privados que sustentan la mejora de las proyecciones económicas.