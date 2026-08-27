¿Dónde invertir mi dinero para obtener una tasa de retorno de hasta 28% anual?
Haz que tu dinero trabaje por ti con una alternativa de inversión respaldada por un inmueble inscrito a tu nombre en SUNARP. Invierte en préstamos con Prestamype y accede a atractivos retornos, elige plazos que se adapten a tus objetivos y disfruta de una experiencia de inversión sencilla y segura.
¿Quieres darle un nuevo impulso a tus ahorros? Con Prestamype puedes invertir en préstamos con garantía hipotecaria y acceder a retornos de hasta 28% anual. Además, cada inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita a tu nombre en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Descubre cómo funciona esta alternativa de inversión y conoce los beneficios de hacer crecer tu dinero con un respaldo real.
PUEDES VER: ¿En qué invertir S/100? Compara cuentas de ahorro, plazo fijo y factoring | Publirreportajes | La República
¿Qué es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?
Esta modalidad de inversión te brinda la posibilidad de participar en el financiamiento de empresarios que necesitan capital para impulsar y expandir sus negocios. La operación está respaldada por un inmueble en garantía como una casa, departamento, local comercial o terreno, lo que proporciona un respaldo adicional para el inversionista.
En Prestamype, puedes acceder a estas oportunidades desde S/25,000 y elegir entre plazos que van de 1 a 6 años, según tus objetivos y horizonte de inversión. Además, recibirás pagos mensuales que contemplan una parte del capital invertido y los intereses generados. Conoce más sobre esta alternativa de inversión AQUÍ.
Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype
Con una trayectoria de más de 9 años, Prestamype se ha posicionado como una alternativa confiable para quienes buscan invertir de manera sencilla y segura. Su evolución y crecimiento en el mercado le han valido el reconocimiento de Forbes, que la incluyó entre las 100 mejores startups del Perú. Hoy, la plataforma reúne a más de 8,000 inversionistas activos, quienes en conjunto han destinado más de S/1,600 millones en inversiones.
Estos son los principales beneficios de invertir en préstamos con Prestamype:
- Retornos atractivos: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28%.
- Bajo riesgo: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.
- Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¿Listo para multiplicar tu dinero? Empieza a invertir en préstamos con Prestamype AQUÍ.
Regístrate en pocos minutos y comienza a invertir
Si quieres diversificar tus inversiones con una alternativa que combine rentabilidad y respaldo, los préstamos con garantía hipotecaria pueden ser una opción a considerar. Solo debes completar los siguientes pasos:
- Registro: completa el formulario, visualiza los 3 videos informativos y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión.
- Oportunidades: recibirás las nuevas oportunidades de inversión por correo electrónico y también podrás consultarlas directamente en la plataforma para analizarlas y evaluar cuál se adapta mejor a tus objetivos.
- Inversión: reserva la oportunidad de tu interés. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.
Haz crecer tu dinero invirtiendo en préstamos con Prestamype y obtén una rentabilidad de hasta 28% anual, con el respaldo de un inmueble inscrito a tu nombre en SUNARP. Regístrate de manera rápida y sencilla AQUÍ.
Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
[PUBLIRREPORTAJE]