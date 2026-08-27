¿Dónde invertir mi dinero para obtener una tasa de retorno de hasta 28% anual?

Con más de 9 años de trayectoria, Prestamype se destaca en el mercado como una oportunidad de inversión confiable y segura. Foto: difusión.

Con más de 9 años de trayectoria, Prestamype se destaca en el mercado como una oportunidad de inversión confiable y segura. Foto: difusión.

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¿Quieres darle un nuevo impulso a tus ahorros? Con Prestamype puedes invertir en préstamos con garantía hipotecaria y acceder a retornos de hasta 28% anual. Además, cada inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita a tu nombre en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Descubre cómo funciona esta alternativa de inversión y conoce los beneficios de hacer crecer tu dinero con un respaldo real.

¿Qué es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

Esta modalidad de inversión te brinda la posibilidad de participar en el financiamiento de empresarios que necesitan capital para impulsar y expandir sus negocios. La operación está respaldada por un inmueble en garantía como una casa, departamento, local comercial o terreno, lo que proporciona un respaldo adicional para el inversionista.

En Prestamype , puedes acceder a estas oportunidades desde S/25,000 y elegir entre plazos que van de 1 a 6 años, según tus objetivos y horizonte de inversión. Además, recibirás pagos mensuales que contemplan una parte del capital invertido y los intereses generados. Conoce más sobre esta alternativa de inversión AQUÍ .

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Con una trayectoria de más de 9 años, Prestamype se ha posicionado como una alternativa confiable para quienes buscan invertir de manera sencilla y segura. Su evolución y crecimiento en el mercado le han valido el reconocimiento de Forbes, que la incluyó entre las 100 mejores startups del Perú. Hoy, la plataforma reúne a más de 8,000 inversionistas activos, quienes en conjunto han destinado más de S/1,600 millones en inversiones.

Estos son los principales beneficios de invertir en préstamos con Prestamype :

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28%.

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28%. Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para multiplicar tu dinero? Empieza a invertir en préstamos con Prestamype AQUÍ .

Regístrate en pocos minutos y comienza a invertir

Si quieres diversificar tus inversiones con una alternativa que combine rentabilidad y respaldo, los préstamos con garantía hipotecaria pueden ser una opción a considerar. Solo debes completar los siguientes pasos:

Registro: completa el formulario, visualiza los 3 videos informativos y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión.

Oportunidades: recibirás las nuevas oportunidades de inversión por correo electrónico y también podrás consultarlas directamente en la plataforma para analizarlas y evaluar cuál se adapta mejor a tus objetivos.

Inversión: reserva la oportunidad de tu interés. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Haz crecer tu dinero invirtiendo en préstamos con Prestamype y obtén una rentabilidad de hasta 28% anual, con el respaldo de un inmueble inscrito a tu nombre en SUNARP. Regístrate de manera rápida y sencilla AQUÍ .

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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