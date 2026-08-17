Startup peruana HipoTech supera los S/35 millones en créditos hipotecarios desembolsados desde 2025

HipoTech acumula 78 operaciones desde enero de 2025, con un crédito promedio de S/480 mil. | Composición LR/IA

HipoTech acumula 78 operaciones desde enero de 2025, con un crédito promedio de S/480 mil. | Composición LR/IA

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Desde enero de 2025, cuando puso en marcha su primer piloto, HipoTech ha concretado 78 operaciones bancarias, por un monto superior a S/35 millones. El crédito promedio se ubica cerca de los S/480 mil, según información proporcionada por la empresa.

La startup busca facilitar una de las partes más complejas de comprar una vivienda: saber cuánto puede financiar realmente una persona antes de empezar a buscar un inmueble. Su plataforma permite adelantar la evaluación de la capacidad crediticia y tomar ese monto como referencia para la búsqueda.

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El proceso habitual suele darse al revés. El comprador identifica un proyecto, revisa precios, visita una vivienda y recién después enfrenta la evaluación del banco. Si su capacidad de pago no alcanza, debe volver a empezar la búsqueda.

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Las personas suelen buscar primero la propiedad, pero sin saber si califican para un crédito ni si ese inmueble está realmente a su alcance, explicó Fabrizio Canoci, cofundador de HipoTech.

HipoTech busca que el crédito hipotecario se evalúe antes de elegir el departamento

La plataforma permite que el usuario registre sus datos mediante la web o la aplicación y obtenga un Score HipoTech, una evaluación inicial de su perfil financiero. En términos sencillos, se trata de una referencia sobre su capacidad para asumir un crédito hipotecario y no de una aprobación definitiva del banco.

La empresa señala que este primer resultado puede obtenerse en menos de un minuto y que, posteriormente, la información es enviada a las entidades financieras asociadas para obtener respuestas de precalificación en un plazo máximo de 48 horas.

La precalificación bancaria tampoco equivale al desembolso de un préstamo. Es una evaluación previa que permite conocer si el perfil del comprador podría acceder a financiamiento y bajo qué condiciones aproximadas, antes de avanzar en todo el proceso de compra.

La diferencia puede ser importante para quien compara distintas opciones de vivienda. Según HipoTech, una evaluación que tradicionalmente puede tomar alrededor de dos semanas —y prolongarse hasta un mes cuando se consultan alternativas en diferentes entidades— puede resolverse en menos tiempo mediante su plataforma.

Una vez que conoce su capacidad de compra, el usuario puede revisar proyectos inmobiliarios que se encuentren dentro de ese rango. Actualmente, HipoTech reporta 3.523 usuarios y más de 125 proyectos inmobiliarios en su plataforma, además de conexiones con los principales bancos del país.

Más de S/35 millones desembolsados y un nuevo reto: salir de Lima

Los S/35 millones corresponden a créditos efectivamente desembolsados, es decir, operaciones que llegaron a concretarse y no solo solicitudes o precalificaciones. En las 78 operaciones realizadas, el préstamo promedio fue de aproximadamente S/480 mil.

Para el usuario, el servicio no tiene costo. HipoTech genera ingresos a través de las comisiones que pagan las inmobiliarias cuando se concreta la venta de alguno de los proyectos asociados. Así, el costo del servicio recae en el desarrollador y no directamente en quien busca financiamiento.

La startup fue seleccionada por ProInnóvate para recibir financiamiento destinado al desarrollo de su solución tecnológica. Tras concretar sus primeras operaciones, ahora apunta a ampliar su red de proyectos y llevar el servicio fuera de Lima.

El reto será sumar proyectos y entidades financieras en otras ciudades para acompañar esa expansión. La apuesta de HipoTech es que la evaluación financiera deje de ser uno de los últimos pasos al comprar una vivienda y pase a ser el primero: saber cuánto puede pagar el comprador antes de decidir qué vivienda buscar.