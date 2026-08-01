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Economía

Vivienda social en Lima: invertirán US$21.5 millones en proyecto con más de 360 departamentos en Chorrillos

La nueva oferta habitacional permitirá acceder al Crédito Mivivienda y se desarrollará en un contexto en el que el Perú mantiene un déficit superior a 1.5 millones de viviendas, según cifras del Ministerio de Vivienda.

La demanda por departamentos financiados mediante programas estatales continúa impulsando nuevos desarrollos inmobiliarios en Lima Metropolitana.
La demanda por departamentos financiados mediante programas estatales continúa impulsando nuevos desarrollos inmobiliarios en Lima Metropolitana. | Composición LR/IA
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El mercado de la vivienda de interés social (VIS) continúa mostrando dinamismo en Lima Metropolitana. Un nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Chorrillos contempla una inversión de US$21.5 millones para construir más de 360 departamentos, los cuales podrán adquirirse mediante el programa Crédito Mivivienda, uno de los principales mecanismos de financiamiento para la compra de viviendas formales en el país.

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La iniciativa se desarrollará en tres etapas y estará ubicada en el jirón Comunidad Industrial, cerca de la avenida Prolongación Huaylas. El proyecto considera departamentos de dos y tres dormitorios, con áreas que van desde los 50 hasta los 136 metros cuadrados, dirigidos principalmente a familias que buscan acceder a su primera vivienda.

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El desarrollo se suma a la oferta de proyectos de vivienda social que vienen ejecutándose en la capital, en un escenario en el que el acceso a una vivienda adecuada continúa siendo uno de los principales desafíos del país. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Perú registra un déficit habitacional de alrededor de 1.56 millones de hogares, una brecha que comprende tanto la falta de viviendas como las condiciones inadecuadas de aquellas que ya existen.

Según la cartera, cerca del 64% del déficit corresponde a viviendas que requieren mejoras o ampliaciones, mientras que el 36% restante obedece a la necesidad de construir nuevas unidades habitacionales, una situación que mantiene elevada la demanda por proyectos de vivienda social en diversas regiones del país.

Además de los departamentos, el proyecto contará con más de 2.500 metros cuadrados de áreas libres, un parque interno, una cancha deportiva y espacios de uso común, como zonas de coworking, terrazas, áreas para niños y ambientes destinados a actividades recreativas.

Los futuros propietarios podrán acceder al Crédito Mivivienda, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa, lo que les permitirá financiar la adquisición del inmueble bajo las condiciones vigentes del Fondo Mivivienda.

Déficit habitacional mantiene la demanda por viviendas de interés social

El desarrollo de nuevos proyectos ocurre en un contexto de recuperación gradual del mercado inmobiliario. El Fondo Mivivienda ha reportado un crecimiento en los desembolsos de créditos hipotecarios durante los últimos años, impulsado por una mayor demanda de viviendas nuevas y por los incentivos otorgados a través de programas como el Bono del Buen Pagador, dirigido a facilitar el acceso a la vivienda formal.

Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), elaborado para la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), señala que en las principales ciudades del país se generan, en promedio, alrededor de 147.000 nuevos hogares cada año, mientras que la producción de viviendas formales alcanza unas 54.000 unidades anuales. El estudio advierte que la oferta actual solo cubre cerca de un tercio de la demanda, lo que refleja la persistencia de una importante brecha habitacional en el país.

A ello se suma el comportamiento del sector construcción. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha reportado una recuperación de la actividad constructora en los últimos meses, impulsada por la ejecución de obras privadas y públicas, así como por una mayor inversión en proyectos inmobiliarios.

En ese contexto, el desarrollo de nuevas viviendas también representa un impulso para actividades vinculadas como la producción de cemento, acero, acabados, servicios de ingeniería y empleo en construcción, sectores que tienen un efecto multiplicador sobre la economía.

Si bien el acceso a financiamiento continúa siendo uno de los principales factores para concretar la compra de una vivienda, los compradores también consideran aspectos como la ubicación del proyecto, la conectividad con otras zonas de la ciudad, la seguridad y la disponibilidad de espacios comunes, tendencias que se han consolidado en el mercado inmobiliario durante los últimos años.

La incorporación de nuevos proyectos de vivienda social busca contribuir a reducir la brecha habitacional existente en el país. No obstante, el desarrollo del sector también depende de factores como la disponibilidad de suelo urbano, la agilización de los procesos de habilitación y construcción, así como de la continuidad de los programas públicos de financiamiento para la adquisición de viviendas, aspectos que han sido identificados por el Ministerio de Vivienda y diversos informes del sector inmobiliario como desafíos para ampliar la oferta habitacional.

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