Corte de La Libertad impulsa respuestas más rápidas para proteger a víctimas de violencia

Este nuevo espacio busca asegurar respuestas rápidas y uniformes en la protección de las víctimas de violencia, garantizando su integridad. Foto: difusión.

Este nuevo espacio busca asegurar respuestas rápidas y uniformes en la protección de las víctimas de violencia, garantizando su integridad. Foto: difusión.

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la mesa de trabajo de los jueces especializados de violencia denominada “Justicia Activa”, un espacio de diálogo para garantizar una respuesta más célere, uniforme y oportuna en el dictado de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia.

Durante su intervención, la titular León Velásquez enfatizó en la necesidad de brindar respuestas rápidas a las víctimas, con el propósito de garantizar su protección y salvaguardar su integridad. Además, aprovechó para agradecer por las diferentes iniciativas implementadas por el Módulo Judicial Integrado en Violencia para acompañar a los y las agraviadas en el proceso y lograr su crecimiento psicológico, emocional y económico.