Corte de La Libertad participa en jornada de limpieza pública en Huanchaco

La actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Gestión Ambiental, liderada por el juez Walter Cotrina Miñano. Foto: difusión.

La actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Gestión Ambiental, liderada por el juez Walter Cotrina Miñano. Foto: difusión.

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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó de la I Jornada de Limpieza Pública desarrollada en Huanchaco, con la finalidad de generar conciencia y promover el cuidado del medioambiente.

Esta actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Gestión Ambiental, liderada por el juez Superior Walter Cotrina Miñano, acompañado de la magistrada Katherine Granda Fernandez integrante de la comisión y su equipo de trabajo, en coordinación con la Asociación Bioaction.

La titular de la Corte agradeció a los magistrados, servidores, voluntarios y público en general que se sumaron a esta campaña ambiental.

También se hizo presente el alcalde de la municipalidad distrital de Huanchaco, Efraín Bueno Alva.