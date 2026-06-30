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Petroperú: sindicato rechaza privatización y exige gestión profesional durante reestructuración

El STAPP sostuvo que el proceso de reorganización de la empresa estatal debe sustentarse en criterios técnicos, el fortalecimiento del gobierno corporativo y el respeto a los derechos laborales.

Sindicato plantea que recuperación de la empresa depende de una gestión profesional.
Sindicato plantea que recuperación de la empresa depende de una gestión profesional. | Difusión
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En medio del proceso de reorganización de Petroperú, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. (STAPP) fijó su posición sobre el rumbo que debe seguir la empresa estatal. A través de un pronunciamiento, el gremio sostuvo que la recuperación de la petrolera no pasa por un proceso de privatización, sino por una reestructuración institucional que fortalezca su gobierno corporativo y sea liderada por una gestión profesional.

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El sindicato señaló que la transformación de Petroperú debe responder a criterios técnicos y de largo plazo, con una organización integrada que permita mejorar su desempeño operativo y financiero sin afectar el rol estratégico que cumple en el abastecimiento de combustibles del país. Asimismo, respaldó las iniciativas de modernización institucional, siempre que no impliquen dividir la empresa ni separar sus operaciones.

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STAPP plantea fortalecer la gobernanza de Petroperú

En su pronunciamiento, el gremio sostuvo que la reorganización debe estar acompañada por un fortalecimiento del gobierno corporativo, con mayores estándares de transparencia, auditoría, eficiencia operativa y rendición de cuentas. A su juicio, estas medidas permitirían consolidar una empresa más competitiva y generar mayor confianza entre los distintos grupos de interés.

Asimismo, indicó que Petroperú requiere una estructura organizacional moderna e integrada, conducida por profesionales con experiencia, competencias técnicas e independencia para la toma de decisiones. Según el sindicato, una gestión de estas características resulta necesaria para afrontar los desafíos del mercado energético y mejorar el desempeño operativo y financiero de la empresa estatal.

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El STAPP también recordó que la empresa cumple un papel estratégico para garantizar la seguridad energética del país, especialmente frente a eventuales contingencias que puedan afectar la infraestructura o la cadena de abastecimiento de combustibles. Por ello, consideró prioritario fortalecer su capacidad de planificación y respuesta mediante una reorganización institucional orientada a resultados.

Sindicato pide respetar el debido proceso en la reorganización

Otro de los puntos abordados por el gremio estuvo relacionado con los derechos de los trabajadores durante la implementación de los cambios. El STAPP sostuvo que cualquier procedimiento interno debe desarrollarse con estricto apego al marco legal vigente, garantizando el debido proceso, la objetividad, la imparcialidad y el derecho de defensa del personal. Según indicó, estos principios son esenciales para preservar un adecuado clima organizacional durante la reorganización.

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En esa línea, informó que trasladó observaciones vinculadas con procedimientos disciplinarios a las instancias correspondientes para que sean evaluadas dentro de los canales institucionales establecidos. El sindicato precisó que dichas observaciones buscan que las actuaciones se desarrollen conforme a la normativa vigente y con pleno respeto a las garantías de los trabajadores.

Finalmente, el STAPP recordó que un plan de optimización de la estructura de personal elaborado durante una administración anterior proponía medidas de racionalización administrativa y ordenamiento interno, sin contemplar despidos. Asimismo, expresó su disposición a contribuir, mediante el diálogo, a la construcción de una empresa pública moderna, eficiente y sostenible.

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