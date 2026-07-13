Petroperú: gremio de trabajadores exige retirar a ProInversión tras seis meses sin resultados

Fenpetrol solicita al Gobierno retirar a ProInversión de Petroperú y eliminar los decretos de reorganización. | Composición LR/Difusión

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La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) solicitó al Gobierno retirar a ProInversión del proceso de reorganización de Petroperú y dejar sin efecto los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, normas que otorgaron a la agencia estatal un papel central en la conducción de la empresa.

El gremio argumentó que, a seis meses de implementadas las medidas extraordinarias, no existen resultados concretos que justifiquen la permanencia de la agencia en la reorganización patrimonial de la petrolera estatal.

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Según recordó Fenpetrol, ambos decretos le otorgaron representación en el Directorio y en la Junta General de Accionistas de Petroperú, además de encargarle la estructuración de un financiamiento internacional destinado a mejorar la situación económica de la compañía.

"Después de medio año, ProInversión no puede exhibir un solo resultado concreto que haya fortalecido patrimonialmente a Petroperú o mejorado su situación financiera. La recuperación que hoy comienza a mostrar la empresa responde al esfuerzo de sus trabajadores y de su plana técnica", señaló Rafael Noblecilla Escobedo, secretario general del gremio sindical.

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Petroperú reportó utilidades por más de US$208 millones y el gremio atribuye la mejora a la operación de la empresa

Uno de los principales argumentos del sindicato es que los resultados obtenidos por Petroperú durante 2026 no serían consecuencia del proceso de reorganización, sino del desempeño operativo de la empresa.

Fenpetrol recordó que Petroperú cerró el primer cuatrimestre con una utilidad neta de US$208,4 millones y un EBITDA de US$395 millones, indicador que refleja el desempeño del negocio principal de la empresa antes de descontar gastos financieros e impuestos.

De acuerdo con la propia administración de Petroperú, esos resultados obedecieron a una mayor eficiencia operativa, la optimización de costos, mejores márgenes comerciales y un entorno favorable para el negocio de combustibles.

Para el gremio, estas cifras demuestran que la recuperación financiera ya estaba en marcha por factores vinculados a la gestión y la operación de la empresa, más que por las medidas adoptadas dentro del proceso de reorganización.

Asimismo, sostuvo que ya transcurrió aproximadamente la mitad del plazo previsto para la aplicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025 sin que se hayan alcanzado avances verificables en los objetivos que motivaron la intervención.

Gremio también cuestiona la constitucionalidad de la reorganización

La representación sindical también cuestionó la legalidad del proceso de reorganización. Recordó que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, al considerar que la norma habría modificado el gobierno corporativo de Petroperú sin acreditar una situación excepcional que justificara su emisión. Añadió que diversos colegios profesionales también han planteado revisar ese esquema para preservar la autonomía de la empresa.

Asimismo, el gremio destacó el papel de Petroperú durante la emergencia energética provocada por la deflagración en el sistema de transporte de gas de Camisea, al señalar que la empresa garantizó el abastecimiento de diésel para mantener la continuidad de la generación eléctrica. A su juicio, este episodio confirmó el carácter estratégico de la petrolera estatal.

Como parte de sus pedidos, exhortó al presidente José Balcázar a derogar los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026. También pidió a la presidenta electa, Keiko Fujimori, respaldar un financiamiento internacional de hasta US$2.000 millones, contemplado en el Decreto de Urgencia N.° 003-2026, para reperfilar la deuda, reducir los costos financieros y fortalecer el patrimonio de Petroperú.