Exportaciones peruanas crecieron 40,1% en mayo impulsadas por la minería y la demanda de Asia

El comercio exterior peruano mantuvo un sólido desempeño durante los primeros cinco meses del año. | ADEX

El comercio exterior peruano mantuvo un sólido desempeño durante los primeros cinco meses del año. | ADEX

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Las exportaciones peruanas continuaron con un desempeño sólido en mayo de 2026 al registrar un crecimiento interanual de 40,1%, con lo que alcanzaron un valor de US$9.285 millones, según el Reporte de Exportaciones del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). Con este resultado, el país acumuló US$45.128,3 millones en envíos al exterior durante los cinco primeros meses del año, monto superior en 36,7% al del mismo periodo de 2025.

El informe señala que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones tradicionales, que aumentaron 54,7% y concentraron el 82% del valor total exportado en mayo. En contraste, los envíos de productos no tradicionales registraron una variación mensual negativa, aunque mantienen un resultado positivo en el acumulado anual.

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Entre enero y mayo, el Perú exportó 3.396 productos hacia 160 mercados internacionales a través de 6.860 empresas exportadoras, lo que evidencia una mayor participación empresarial en el comercio exterior respecto al año anterior.

El 82.0% del valor total exportado en mayo estuvo concentrado en envíos tradicionales (US$7.614,7 millones), mientras que los productos no tradicionales (US$1.670,3) complementaron el total.

La minería concentró más del 70% del valor exportado y la pesca mostró un fuerte crecimiento

La minería tradicional volvió a ser el principal soporte de las exportaciones peruanas. Durante mayo, este sector generó US$6.760,8 millones, equivalente al 72,8% del total exportado, tras crecer 52,5% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado de enero a mayo, los envíos mineros sumaron US$33.076,4 millones, con una expansión de 53,7%.

El mayor valor exportado estuvo explicado principalmente por el cobre, el oro y el plomo, que registraron incrementos respecto al mismo periodo del año anterior. El cobre y sus concentrados se mantuvieron como el principal producto de exportación del país, con US$13.655,6 millones entre enero y mayo, lo que representó el 30,3% del total exportado.

El documento también resalta el desempeño del sector pesquero. En mayo, las exportaciones pesqueras crecieron 55,6%, impulsadas principalmente por el mayor valor de las ventas de harina de pescado, aceite de pescado y productos destinados al consumo humano directo.

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Minería y pesca impulsaron el crecimiento de las exportaciones peruanas en mayo de 2026.

Exportaciones peruanas ampliaron su presencia en 160 mercados internacionales

Además del crecimiento en el valor de las exportaciones, el informe de CIEN-ADEX destaca una mayor participación de empresas y una amplia diversificación de la oferta exportable. Entre enero y mayo de 2026, el Perú exportó 3.396 productos a 160 mercados internacionales a través de 6.860 empresas exportadoras, lo que representa un incremento de 242 compañías respecto al mismo periodo del año anterior. Estos resultados reflejan una mayor presencia de empresas peruanas en el comercio exterior y una oferta de productos con alcance global.

El reporte indica que, si bien las exportaciones tradicionales continuaron concentrando la mayor parte del valor exportado, los envíos no tradicionales mantuvieron una participación importante en diversos mercados, con lo que contribuyeron a la diversificación de la canasta exportadora. Este desempeño evidencia el dinamismo de distintos sectores productivos y la capacidad del país para atender la demanda internacional con una amplia variedad de bienes.

Asia consolidó su liderazgo como principal destino de los envíos peruanos

El mercado asiático continuó siendo el principal comprador de los productos peruanos. Durante mayo, Asia concentró el 60,2% del valor exportado y registró un crecimiento de 50,2% respecto al mismo mes del año anterior. Dentro de esta región, China se mantuvo como el principal socio comercial del Perú, impulsada por las compras de cobre y sus concentrados.

Además de China, el informe destaca el fuerte incremento de los envíos hacia Sudáfrica (+334,8%), Corea del Sur (+172%) y Australia (+171,9%), mercados favorecidos por una mayor demanda de minerales y otros productos tradicionales. Por su parte, Estados Unidos concentró el 9,5% de las exportaciones peruanas acumuladas entre enero y mayo, mientras que la Unión Europea representó el 8,8%, con lo que se consolidaron como el segundo y tercer destino de los productos nacionales, respectivamente.

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El reporte añade que el crecimiento de las exportaciones estuvo acompañado por una mayor diversificación empresarial y geográfica, reflejada en el incremento del número de compañías exportadoras y en la presencia de productos peruanos en 160 mercados internacionales.

El desempeño de las exportaciones durante mayo confirma el papel de la minería como principal motor del comercio exterior peruano, respaldado por el incremento en las cotizaciones internacionales y la mayor demanda de minerales. A ello se suma el dinamismo de la actividad pesquera y el fortalecimiento de Asia como mayor mercado de destino, factores que permitieron mantener una evolución favorable de los envíos peruanos durante los cinco primeros meses de 2026.