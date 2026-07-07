Corte de La Libertad inaugura el primer local de Justicia Itinerante en Laredo

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Con el compromiso de acercar la justicia a quienes más la necesitan, la presidenta de la Corte de La Libertad, Dra. Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el primer local de Justicia Itinerante en el distrito de Laredo, un espacio que permitirá brindar orientación y atención a las personas en condición de vulnerabilidad.

La ceremonia contó con la participación del alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo, Anthony Moisés Frontado Castillo, quien destacó el trabajo y la gestión que viene impulsando la titular de la Corte para fortalecer el acceso a la justicia en beneficio de la ciudadanía.

Durante su intervención, la Dra. León Velásquez señaló que este nuevo local es el resultado del esfuerzo conjunto de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y de un equipo comprometido con ofrecer un servicio más cercano, oportuno y humano.

En este espacio se brindará orientación para la presentación de demandas de alimentos y filiación, consultas sobre expedientes judiciales, asesoría en materia de la Ley N.° 30364 y capacitación sobre el uso del Botón del Pánico, contribuyendo a una atención integral para quienes requieren protección y acceso efectivo a sus derechos.

En la ceremonia participaron magistradas y magistrados, representantes de la ODANC, integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, orientadoras judiciales, así como personal jurisdiccional y administrativo.