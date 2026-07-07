HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de La Libertad inaugura el primer local de Justicia Itinerante en Laredo

La presidenta de la Corte de La Libertad, Dra. Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el primer local de Justicia Itinerante en Laredo, enfocándose en atender a personas vulnerables.

El nuevo espacio ofrecerá orientación para demandas de alimentos, consultas sobre expedientes y asesoría. Fuente: difusión.
El nuevo espacio ofrecerá orientación para demandas de alimentos, consultas sobre expedientes y asesoría. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el compromiso de acercar la justicia a quienes más la necesitan, la presidenta de la Corte de La Libertad, Dra. Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el primer local de Justicia Itinerante en el distrito de Laredo, un espacio que permitirá brindar orientación y atención a las personas en condición de vulnerabilidad.

La ceremonia contó con la participación del alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo, Anthony Moisés Frontado Castillo, quien destacó el trabajo y la gestión que viene impulsando la titular de la Corte para fortalecer el acceso a la justicia en beneficio de la ciudadanía.

PUEDES VER: Corte de La Libertad celebra aniversario del Juzgado de Huanchaco | La Libertad | La República

lr.pe

Durante su intervención, la Dra. León Velásquez señaló que este nuevo local es el resultado del esfuerzo conjunto de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad y de un equipo comprometido con ofrecer un servicio más cercano, oportuno y humano.

En este espacio se brindará orientación para la presentación de demandas de alimentos y filiación, consultas sobre expedientes judiciales, asesoría en materia de la Ley N.° 30364 y capacitación sobre el uso del Botón del Pánico, contribuyendo a una atención integral para quienes requieren protección y acceso efectivo a sus derechos.

PUEDES VER: Unidad de Flagrancia de Trujillo, la primera del país con un Centro de Emergencia Mujer y Familia | La Libertad | La República

lr.pe

En la ceremonia participaron magistradas y magistrados, representantes de la ODANC, integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, orientadoras judiciales, así como personal jurisdiccional y administrativo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Unidad de Flagrancia de Trujillo, la primera del país con un Centro de Emergencia Mujer y Familia

Unidad de Flagrancia de Trujillo, la primera del país con un Centro de Emergencia Mujer y Familia

LEER MÁS
Corte de La Libertad conmemoró el tercer aniversario del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco

Corte de La Libertad conmemoró el tercer aniversario del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco

LEER MÁS
Corte de La Libertad culminó capacitación a jueces y secretarios de paz escolar

Corte de La Libertad culminó capacitación a jueces y secretarios de paz escolar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte del Santa capacita a escolares para prevenir la violencia de género en Internet

Corte del Santa capacita a escolares para prevenir la violencia de género en Internet

LEER MÁS
ODAJUP Tumbes alcanza el 100% de cumplimiento en la primera fase del RENAJUP

ODAJUP Tumbes alcanza el 100% de cumplimiento en la primera fase del RENAJUP

LEER MÁS
Corte de Tumbes dicta siete meses de prisión preventiva por presunta extorsión

Corte de Tumbes dicta siete meses de prisión preventiva por presunta extorsión

LEER MÁS
Juzgados de Familia capacitan a policías para fortalecer la atención a víctimas de violencia

Juzgados de Familia capacitan a policías para fortalecer la atención a víctimas de violencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025