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Economía

Sunarp supera 1.7 millones de registros y detalla qué regiones lideran las inscripciones en el país: ¿cómo saber si tus bienes están inscritos?

La Sunarp informó que entre enero y la fecha se registraron 1.768.477 títulos en todo el país. Lima encabeza el ranking nacional de inscripciones, mientras que el Registro de Bienes Muebles concentra la mayor cantidad de registros.

Lima lidera el ranking nacional de títulos inscritos según Sunarp.
Lima lidera el ranking nacional de títulos inscritos según Sunarp. | Composición LR/IA
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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que, en lo que va del presente año, se han inscrito 1.768.477 títulos a nivel nacional en los cuatro registros que administra: Propiedad Inmueble, Bienes Muebles, Personas Naturales y Personas Jurídicas.

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De acuerdo con la entidad, Lima lidera ampliamente el número de títulos inscritos. Detrás se ubican Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Cusco, Piura, Junín, San Martín, Cajamarca, Puno e Ica, que figuran entre las regiones con mayor actividad registral en el país.

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Lima lidera el ranking nacional de títulos inscritos

La información difundida por Sunarp muestra que Lima ocupa el primer lugar en cantidad de títulos inscritos durante el presente año, con un total de 846.231 registros. Esta cifra representa la mayor concentración de actividad registral a nivel nacional.

Después de Lima se encuentran Arequipa con 117.069 títulos inscritos, La Libertad con 96.995, Lambayeque con 70.709, Cusco con 69.274, Piura con 68.747, Junín con 63.860, San Martín con 56.641, Cajamarca con 51.940, Puno con 44.867 e Ica con 43.545 registros.

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Regiones con menor cantidad de registros inscritos

En el segundo grupo del ranking aparecen Áncash con 38.106 títulos inscritos, Huánuco con 32.287, Tacna con 29.863, Ucayali con 28.102 y Loreto con 24.488 registros acumulados en lo que va del año.

Asimismo, Ayacucho registra 21.424 títulos inscritos, Madre de Dios 20.149, Apurímac 15.524, Amazonas 10.291, Moquegua 8.860, Pasco 3.666 y Tumbes 3.225. Huancavelica cierra la lista nacional con 2.614 títulos inscritos.

Sunarp: ¿cómo verificar si tus bienes están correctamente registrados?

Según la Sunarp, para verificar si tus bienes están correctamente registrados primero debes identificar qué tipo de bien deseas consultar, ya sea un inmueble, vehículo, empresa u otro activo inscrito en los registros públicos.

Luego, reúne la información necesaria para la búsqueda, como el número de partida registral, la placa vehicular o los datos del titular, e ingresa a los servicios de consulta registral de Sunarp, disponibles de manera virtual y presencial.

Una vez que obtengas la partida registral o el documento correspondiente, es importante revisar detalladamente que el nombre del propietario sea el correcto, que las características del bien coincidan con la realidad y que no existan cargas, hipotecas, embargos u otras anotaciones que desconozcas.

Si detectas algún error, inconsistencia o información desactualizada, puedes solicitar la rectificación respectiva o realizar el trámite que corresponda ante Sunarp para mantener actualizados los registros y garantizar la seguridad jurídica de tus bienes.

Registro de Bienes Muebles concentra la mayor cantidad de inscripciones

La distribución de los títulos inscritos evidencia que el Registro de Bienes Muebles es el que concentra la mayor cantidad de operaciones registrales. Según Sunarp, este registro acumula 937.846 inscripciones durante el presente año.

Le siguen el Registro de Propiedad Inmueble con 426.422 títulos inscritos, el Registro de Personas Jurídicas con 251.162 registros y el Registro de Personas Naturales con 153.047 inscripciones. En conjunto, estos cuatro registros suman los 1.768.477 títulos reportados por la entidad a nivel nacional.

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