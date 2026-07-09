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Corte de Lambayeque participa en el III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia 2026

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque participa en el III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva 2026, en Lima, reafirmando su compromiso con el sistema de justicia penal.

Este evento, que se lleva a cabo el 8 y 9 de julio, reúne a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional. Fuente: difusión.
Este evento, que se lleva a cabo el 8 y 9 de julio, reúne a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque participa en el III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva 2026, que se desarrolla los días 8 y 9 de julio en la ciudad de Lima, con una delegación institucional liderada por el Dr. César William Bravo Llaque, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, reafirmando el compromiso de esta institución con el fortalecimiento del sistema de justicia penal y la atención célere y eficaz de los delitos flagrantes.

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El encuentro congrega a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Defensa Pública e Instituto Nacional Penitenciario, constituyéndose en un espacio nacional de coordinación, análisis e intercambio de experiencias orientado a mejorar la articulación interinstitucional y consolidar el funcionamiento de las Unidades de Flagrancia Delictiva. 

Durante las jornadas se abordan temas estratégicos vinculados al fortalecimiento del binomio Policía–Fiscal durante las primeras 24 horas, el control de detención y legalidad de la intervención policial, las competencias de las Unidades de Flagrancia frente a los órganos especializados, el control de los plazos de investigación y prisión preventiva, así como los alcances de las penas efectivas, mecanismos simplificados y la percepción de impunidad. El programa contempla, además, mesas de trabajo, plenarias y la consolidación de acuerdos institucionales.

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La participación de la delegación lambayecana permitirá aportar la experiencia desarrollada por la Unidad de Flagrancia Delictiva de Lambayeque, fortalecer buenas prácticas y recoger propuestas que contribuyan a optimizar la respuesta conjunta de las instituciones que integran el sistema de justicia frente a la criminalidad.

“Nuestra participación reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque con una justicia oportuna, articulada y cercana al ciudadano, fortaleciendo el trabajo conjunto para brindar respuestas eficaces frente al delito flagrante”, destacaron los representantes de la institución.

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