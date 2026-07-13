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Economía

Crédito suplementario 2026: Congreso posterga el debate hasta el 14 de julio mientras el MEF evalúa proyectos

El Congreso amplía por segunda vez el cuarto intermedio para debatir el proyecto de ley del crédito suplementario 2026, a la espera de conclusiones del MEF sobre propuestas de inversión.

Alejandro Soto solicita nuevamente postergar el debate por el crédito suplementario.
Alejandro Soto solicita nuevamente postergar el debate por el crédito suplementario. | Congreso del Perú
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El Congreso decidió ampliar por segunda vez el cuarto intermedio del debate del proyecto de ley del crédito suplementario para el año fiscal 2026. Durante la sesión de este lunes, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) todavía evalúa las propuestas de incorporación de proyectos de inversión presentadas por los congresistas, por lo que solicitó más tiempo para elaborar el texto sustitutorio.

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Soto precisó que la Comisión de Presupuesto ya concluyó su trabajo sobre el dictamen, pero aclaró que corresponde al MEF validar la viabilidad técnica, legal y presupuestal de cada proyecto antes de incluirlo en la norma.

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MEF aún evalúa proyectos de inversión propuestos por los congresistas

Alejandro Soto explicó que, tras más de tres horas de debate la semana pasada, los parlamentarios presentaron un número considerable de pedidos para incorporar proyectos de inversión y nuevas disposiciones al crédito suplementario. Según indicó, estas propuestas involucran distintos sectores, pliegos presupuestales y fuentes de financiamiento, por lo que requieren una evaluación técnica adicional.

El legislador enfatizó que la demora 'no responde a una falta de voluntad política', sino a un proceso operativo que aún no concluye. También remarcó que las discrepancias existentes entre la Comisión de Presupuesto y el ministerio se centran en la validación de los proyectos de inversión.

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Congreso reanudará el debate del crédito suplementario el martes 14 de julio

Tras escuchar el informe, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aceptó ampliar el cuarto intermedio y suspendió el debate del proyecto de ley hasta el martes 14 de julio a las 12:00 p. m.

Hasta esa fecha, el MEF continuará evaluando la viabilidad técnica, legal y presupuestal de los proyectos de inversión propuestos por los congresistas. Con esa revisión concluida, la Comisión de Presupuesto presentará un nuevo texto sustitutorio con sus respectivos anexos.

Soto explicó que este plazo adicional busca evitar errores o inconsistencias que puedan dificultar la ejecución de los recursos del crédito suplementario y garantizar que la norma respete la sostenibilidad fiscal.

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