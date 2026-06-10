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SBS: Prex Perú recibe autorización para operar como una plataforma financiera 100% digital ¿qué servicios ofrecerá a sus clientes?

La SBS autorizó el funcionamiento de Prex Perú como empresa de créditos que operará 100% digital. La fintech uruguaya podrá integrar créditos, pagos y billetera digital, además de ofrecer transferencias interoperables con Yape y Plin.

Prex Perú podrá integrar créditos, pagos y billetera digital en Perú.
Prex Perú podrá integrar créditos, pagos y billetera digital en Perú. | Composición LR/IA
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de Prex Perú Empresa de Créditos S.A. como empresa de créditos que operará como una plataforma financiera 100% digital. La medida fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 1561-2026 y representa un paso hacia un modelo propio y supervisado para la fintech de origen uruguayo.

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Prex, que tiene presencia en Argentina, Perú y Chile, venía operando en el país a través de Prex S.A.C. bajo un esquema de Banking as a Service (BaaS). Con la nueva autorización, la compañía podrá integrar servicios de crédito, pagos y billetera digital dentro de una empresa de créditos, bajo supervisión de la SBS y priorizando la protección del usuario y la gestión de riesgos.

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Prex Perú autorizado por la SBS para operar como empresa de créditos

La autorización de la SBS permite a Prex Perú operar como empresa de créditos para otorgar financiamiento, aunque sin la posibilidad de captar depósitos del público.

De esta manera, la fintech consolida un modelo propio bajo supervisión directa, dejando atrás el esquema mediante el cual brindaba servicios digitales a través de una empresa emisora de dinero electrónico. Debido a que combinará actividades de crédito y emisión de dinero electrónico, la SBS estableció como medida prudencial que mantenga un capital social mínimo equivalente a la suma de los requisitos exigidos para ambos tipos de entidades.

La autorización también marca un paso importante para el desarrollo de la innovación financiera en el país, ya que habilita un modelo similar al de la banca digital, aunque sujeto al marco regulatorio y de supervisión aplicable a las empresas de créditos, con énfasis en la protección de los usuarios y una adecuada gestión de riesgos.

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¿Qué servicios ofrecerá a sus clientes la Prex Perú?

La empresa funcionará como una plataforma financiera completamente digital, centrada en una cuenta de dinero electrónico que permitirá a los usuarios realizar diversas operaciones, entre ellas pagos, transferencias, recargas, envío y recepción de remesas, transacciones con tarjetas, cambio de divisas y transferencias interoperables.

Además, la plataforma estará integrada con otros ecosistemas de pagos digitales, como Yape y Plin, con el objetivo de reunir múltiples servicios financieros en una sola solución tecnológica y facilitar la gestión de las operaciones de sus clientes.

No obstante, la puesta en marcha de los servicios relacionados con dinero electrónico estará sujeta al cumplimiento de los requisitos regulatorios y operativos necesarios para ampliar el alcance de sus actividades.

Créditos digitales 'Prextamo' y exigencias de capital establecidas por la SBS

Además de los servicios transaccionales, Prex Perú podrá ofrecer créditos digitales de bajo monto bajo el producto comercial denominado 'Prextamo'. Tanto el desembolso como el pago de estos créditos se realizarán dentro de la misma cuenta Prex, integrando el acceso al financiamiento con el uso habitual de la billetera digital.

La SBS señaló que, considerando la combinación de operaciones de crédito y emisión de dinero electrónico, Prex Perú deberá mantener un capital social mínimo equivalente a la suma de los capitales mínimos exigibles para una empresa de créditos y una empresa emisora de dinero electrónico.

Asimismo, precisó que el inicio efectivo de la emisión de dinero electrónico estará sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para ampliar sus operaciones.

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