Construcción caería 5,9% en mayo, pero BCRP mejora proyección de crecimiento para 2026

El sector construcción habría registrado una contracción de 5,9% en mayo, lo que representaría su peor desempeño mensual desde noviembre de 2023. | Difusión

El sector construcción habría registrado una contracción de 5,9% en mayo, lo que representaría su peor desempeño mensual desde noviembre de 2023. | Difusión

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El sector construcción habría registrado una contracción de 5,9% en mayo, su peor desempeño mensual desde noviembre del 2023. La caída respondería principalmente al fuerte retroceso de la inversión pública, según estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Pese a ello, las perspectivas para el cierre del año se mantienen favorables, luego de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevara de 6% a 10% su proyección de crecimiento para el sector, impulsado por una mayor inversión privada y el dinamismo de actividades vinculadas a vivienda, minería e infraestructura.

Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC N.° 102), el vicepresidente ejecutivo de Capeco, Guido Valdivia, señaló que el retroceso previsto para mayo no altera la tendencia positiva que viene mostrando el sector en lo que va del año. 'La construcción habría crecido 9,2% entre enero y mayo, el mejor resultado para ese periodo en los últimos cinco años', destacó.

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El ingeniero explicó que este desempeño se sustenta principalmente en el consumo de cemento, indicador que refleja la actividad constructora tanto pública como privada, formal e informal. Entre enero y mayo, este indicador habría aumentado 12,4%, mientras que la ejecución de obra pública acumularía una ligera caída de 0,2%, lo que evidencia que el crecimiento del sector está siendo impulsado, sobre todo, por la inversión privada.

El sector construcción habría registrado una contracción de 5,9% en mayo.

No obstante, el resultado de mayo rompe la racha de 12 meses consecutivos de expansión que venía registrando la construcción. De acuerdo con Capeco, la contracción estaría asociada al desplome de la ejecución de obras públicas, que habría registrado su peor desempeño desde julio del 2020, además de una desaceleración en el consumo de cemento, uno de los principales indicadores adelantados de la actividad del sector.

Capeco: inversión privada impulsa mejora de proyecciones

El cambio más relevante proviene de las perspectivas para el resto del año. En su más reciente Reporte de Inflación, el BCRP elevó de 6% a 10% su estimación de crecimiento para el sector construcción en 2026, una de las revisiones al alza más importantes realizadas este año. La nueva proyección se acerca a la estimación de Capeco y supera ampliamente las previsiones que existían meses atrás.

Detrás de esta mejora se encuentra una expectativa más optimista sobre la inversión privada. El ente emisor también incrementó su proyección de crecimiento de este indicador de 9,5% a 12,5% para 2026, mientras que para 2027 elevó la previsión de 5% a 6%. Según el gremio constructor, el fortalecimiento de la inversión minera, el mayor dinamismo del mercado inmobiliario, el avance de proyectos mediante Obras por Impuestos y la recuperación del empleo explican gran parte de este optimismo.

Las propias empresas del sector también han mejorado sus expectativas. La encuesta empresarial de Capeco muestra que la proyección de crecimiento de las operaciones de las constructoras para 2026 aumentó en todos los segmentos. En el caso de las empresas edificadoras, la expectativa de expansión prácticamente se duplicó frente a la medición realizada en abril, reflejando una mayor confianza en la evolución del mercado de vivienda y proyectos privados.

Obra pública sigue siendo el principal riesgo

A pesar del mejor panorama, la inversión pública continúa mostrando señales de debilidad. Entre enero y mayo, la ejecución de obras del Gobierno Nacional retrocedió 6% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los gobiernos regionales y las municipalidades lograron avances de 15,7% y 13,9%, respectivamente.

El problema también se refleja en el aumento del monto comprometido en obras paralizadas. A marzo del 2026, la inversión asociada a proyectos detenidos alcanzó un récord de S/73.166 millones, un incremento de 69,5% frente al mismo periodo del año anterior. Más de la mitad de este monto corresponde a proyectos del Gobierno Nacional.

En este escenario, Capeco advierte que la continuidad de la recuperación dependerá de la capacidad del próximo gobierno para acelerar la reanudación de obras paralizadas, priorizar inversiones estratégicas en el presupuesto del 2027 y garantizar recursos para proyectos de infraestructura considerados importantes, especialmente aquellos vinculados a la prevención de los impactos de un fenómeno de El Niño.