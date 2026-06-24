Tía María asegura financiamiento por US$1.250 millones y apunta a iniciar operaciones en 2027

Tía María prevé iniciar operaciones en 2027 y producir 120.000 toneladas de cobre refinado al año, según informó Southern Perú. | Andina

Tía María prevé iniciar operaciones en 2027 y producir 120.000 toneladas de cobre refinado al año, según informó Southern Perú. | Andina

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Southern Perú Copper Corporation (SPCC), una de las principales productoras de cobre del país y filial del conglomerado mexicano Grupo México, anunció el cierre de un financiamiento por US$1.250 millones destinado principalmente al desarrollo de Tía María, proyecto minero ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa.

La operación se concretó mediante una colocación de bonos en el mercado de Nueva York. Según informó la compañía, los instrumentos financieros pagarán una tasa de interés anual de 5,35% y tendrán vencimiento en 2036.

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El anuncio representa un nuevo avance para un proyecto que durante años estuvo paralizado por conflictos sociales y cuestionamientos ambientales. En la actualidad, Tía María se encuentra en fase de construcción y es considerado uno de los proyectos cupríferos más importantes que aún no ha entrado en producción en el Perú.

La empresa indicó que el presupuesto total de la iniciativa asciende a US$1.802 millones. De ese monto, ya se han comprometido alrededor de US$948 millones.

Proyecto busca sumar 120.000 toneladas de cobre al año desde 2027

De acuerdo con Southern Perú, Tía María tendrá capacidad para producir 120.000 toneladas de cobre refinado al año cuando entre en operación. La compañía prevé que ello ocurra durante el tercer trimestre de 2027.

La puesta en marcha del proyecto es relevante para el sector minero porque permitiría incrementar la producción nacional de cobre, metal que representa el principal producto de exportación del Perú y una de las mayores fuentes de ingresos para el país.

Southern Perú sostiene que, durante los primeros 20 años de operación, Tía María podría generar exportaciones por aproximadamente US$24.100 millones, considerando los precios actuales del cobre. Asimismo, estima una contribución cercana a US$6.200 millones entre impuestos y regalías para el Estado.

Financiamiento llega mientras empresa impulsa nuevas inversiones mineras

El cierre de esta operación financiera ocurre en un escenario en el que las grandes compañías mineras buscan ampliar su capacidad productiva para aprovechar las perspectivas favorables del mercado del cobre.

Junto con Tía María, Southern Perú también viene impulsando el proyecto Michiquillay, ubicado en Cajamarca. Según la empresa, este yacimiento requerirá una inversión aproximada de US$2.500 millones y tendría una producción anual estimada de 225.000 toneladas de cobre, además de subproductos como molibdeno, oro y plata.