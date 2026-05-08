Gremios de construcción exigen “shock reactivador” ante paralización de obras públicas en el Perú

Capeco y SNCI exhorta al Gobierno implementar un verdadero shock reactivador que permita destrabar obras paralizadas. | Composición LR/ Difusión

Capeco y SNCI exhorta al Gobierno implementar un verdadero shock reactivador que permita destrabar obras paralizadas. | Composición LR/ Difusión

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La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresaron su preocupación por el elevado nivel de paralización de obras públicas en el país y exhortaron al Gobierno a implementar un 'shock reactivador' para destrabar inversiones y recuperar la capacidad de ejecución del Estado.

A través de un comunicado difundido este viernes 8 de mayo, ambos gremios señalaron que resulta indispensable adoptar medidas urgentes para reactivar proyectos detenidos, priorizar inversiones de alto impacto social y fortalecer la gestión de las entidades públicas.

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Capeco y la SNCI solicitaron al Gobierno Central, especialmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), implementar acciones concretas que permitan asignar recursos para poner en marcha obras paralizadas.

Según indicaron, la falta de ejecución afecta directamente servicios esenciales y limita el desarrollo económico y social del país.

Comunicado de Capeco y SNCI.

Más de S/47.000 millones comprometidos en obras paralizadas

Los gremios citaron el Informe de Obras Paralizadas N.° 001-2026-CG/SESNC de la Contraloría General de la República, el cual advierte que las obras detenidas comprometen más de S/47.000 millones en inversión pública.

Además, precisaron que los gobiernos locales concentran el 70,1% de los casos. Entre las principales causas figuran incumplimientos contractuales, falta de recursos financieros, deficiencias en expedientes técnicos y retrasos en el pago de valorizaciones.

En el comunicado también se señala que, pese a la vigencia de la Ley N.° 31589 —ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas— y otras medidas destinadas a destrabar inversiones, existen más de 12.000 proyectos sin financiamiento.

Entre ellos se encuentran escuelas, hospitales, sistemas de agua potable, obras de saneamiento y carreteras, sin que hasta la fecha se haya presentado una estrategia integral y sostenible para enfrentar esta problemática.

Gremios advierten impacto social y económico

Capeco y la SNCI remarcaron que cada obra paralizada representa servicios que no llegan a millones de personas y oportunidades de desarrollo que el país pierde.

Finalmente, ambos gremios reiteraron su disposición para contribuir técnica e institucionalmente en la construcción de soluciones orientadas a acelerar la inversión pública, cerrar brechas y recuperar la confianza en la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura.