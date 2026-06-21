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Pesquería peruana de anguila destaca mundialmente: logra certificación MSC tras exportar 2.497 toneladas y generar US$11.6 millones

La pesquería peruana de anguila obtuvo la certificación del Marine Stewardship Council (MSC), convirtiéndose en la primera de su especie en el mundo en alcanzar este reconocimiento. El logro fue destacado por Produce, APPA e Imarpe.

Certificación MSC posiciona a la anguila peruana en mercados internacionales.
Certificación MSC posiciona a la anguila peruana en mercados internacionales. | Composición LR
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La pesquería peruana de anguila alcanzó un hito para el sector pesquero nacional al obtener la certificación del Marine Stewardship Council (MSC), con lo que se convirtió en la primera pesquería del Perú y la primera de esta especie a nivel mundial en conseguir este reconocimiento internacional de sostenibilidad.

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Durante la ceremonia de presentación oficial del certificado, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, resaltó que este resultado es consecuencia de más de cinco años de trabajo liderado por la Asociación Peruana de Productores de Anguila (APPA), con el acompañamiento del Ministerio de la Producción (Produce) y el respaldo técnico-científico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

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Certificación MSC posiciona a la anguila peruana en mercados internacionales

El titular de Produce destacó que la certificación representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento de la pesca peruana en mercados globales de alto valor.

Según señaló, el reconocimiento internacional acredita estándares de sostenibilidad que fortalecen la competitividad del recurso en destinos altamente exigentes.

El ministro detalló que la certificación del Marine Stewardship Council no debe considerarse como el final del proceso, sino como un punto de partida para continuar fortaleciendo, de manera conjunta, una pesca peruana más próspera, sostenible y con reconocimiento legítimo a nivel internacional.

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Evaluación científica respaldó sostenibilidad de la pesquería

De acuerdo con Produce, el proceso de certificación comprendió una rigurosa evaluación de la salud biológica del recurso, la mitigación de impactos sobre el ecosistema marino y la solidez del sistema de gestión pesquera.

Asimismo, el ministro destacó el aporte del Imarpe, cuya labor científica sustentó el proceso mediante el monitoreo permanente de la anguila, la generación de información biológico-pesquera y la elaboración de informes técnicos que permitieron demostrar la sostenibilidad de la actividad.

Exportaciones de anguila generan más de US$11.6 millones al año

La pesquería de anguila es considerada una actividad estratégica para el país. En los últimos cinco años registró capturas promedio de 3.389 toneladas anuales y genera empleo formal para aproximadamente 500 familias vinculadas a la extracción, procesamiento y comercialización del recurso.

Actualmente, el Perú exporta en promedio 2.497 toneladas de anguila por año, lo que genera más de US$11.6 millones en divisas. El producto llega a mercados como Corea del Sur, Vietnam, Estados Unidos, países de Europa y Taiwán.

En ese contexto, Quispe Luján afirmó que “la anguila peruana ya tiene presencia en mercados altamente exigentes. Un sello como el MSC no solo fortalece nuestra oferta, sino que también nos permitirá competir con mayores ventajas en los mercados internacionales”.

Finalmente, resaltó que este logro debe servir como referencia para que otras pesquerías nacionales avancen hacia certificaciones internacionales y fortalezcan su competitividad.

La ceremonia contó con la participación del embajador del Japón en el Perú, Yamamoto Tsuyoshi; el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos Ruiz; el presidente del Imarpe, almirante Jorge Paz Acosta; el presidente de APPA, Darío Alcides Diestra; además de representantes del sector pesquero, la comunidad científica y organismos vinculados a la sostenibilidad pesquera.

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