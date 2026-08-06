Actualmente, Óscar Junior 'Senderito', hijo del dueño de La Bella Luz, es criticado por su silencio frente a la denuncia de Naldy Saldaña. | Foto: composición LR/Show.pe/TikTok

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Nuevas acusaciones golpean a la agrupación de cumbia La Bella Luz. Tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos, otros dos excantantes decidieron dar su testimonio. Esta vez, las críticas apuntan directamente contra Óscar Junior ‘Senderito’, señalado por supuestos maltratos.

Las revelaciones se producen en medio de cuestionamientos hacia el hijo de Óscar Custodio, dueño de la orquesta, por su silencio frente al caso. Según los testimonios, el joven no sería la figura que proyecta en redes sociales y habría llegado incluso a humillar a sus compañeros de la agrupación monsefuana.

Héctor Boza rompe el silencio y acusa a 'Senderito', heredero de La Bella Luz

Uno de los exintegrantes que alzó su voz en medio del escándalo es Héctor Boza, quien formó parte de La Bella Luz por tres meses hasta su retiro voluntario en junio de 2025, antes de ingresar a Los Caribeños de Guadalupe. En una llamada en vivo para el podcast 'Show.pe', el cantante habló sin reservas sobre el popular 'Senderito'. “Muchas personas creen que él es una persona buena, es lo que vende en sus redes al igual que la señora Pilar (Torres). La pinta a su madre como la mejor mujer del mundo, pero en realidad nunca fue así”, declaró.

El artista aseguró que el hijo de Óscar Custodio maltrata a los integrantes de la agrupación monsefuana, llegando incluso a humillarlos en reiteradas ocasiones. “Quisiera hablar por algunos de mis compañeros que siempre estuvieron en la agrupación, pero no me corresponde. Igual les adelanto que siempre los ha tratado mal. Él siempre ha tratado mal a los demás. Siempre humilla a los demás. Se siente más que los demás”, confesó.

Señalamientos contra Pilar Torres, madre de 'Senderito'

Boza también mencionó a Pilar Torres, esposa de Óscar Custodio y madre de 'Senderito', a quien responsabilizó de haber agredido verbalmente a los artistas de la orquesta. Al respecto, el artista prefirió no extenderse en detalles, pues quiso centrar su intervención en la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, primo del dueño de La Bella Luz. “Su madre también, muchas veces me ha gritado. Muchas veces le ha gritado a mis demás compañeras y compañeros, pero actualmente siento que el tema central es Naldy. Lo que más importa es pedir justicia para ella. Lo que me ha pasado a mí es solo el 5% de lo que ella ha tenido que soportar”, sentenció.

Eduardo Ortúzar también acusa a 'Senderito'

Otra voz que surgió contra Óscar Junior fue la del exintegrante Eduardo Ortúzar, quien en 'Show.pe' declaró que La Bella Luz ofrece al público una imagen que tras bambalinas no existe. Según su testimonio, 'Senderito' alzaba la voz e incluso intentó dirigirse de esa manera hacia él. “Venden una falsa humildad y eso no es así. El chico varias veces gritaba. A mí me quiso gritar una vez, pero yo le puse su pare”, relató.

Ortúzar, quien dejó la agrupación en febrero de 2025 para cuidar su estabilidad emocional ante las condiciones del entorno laboral, aseguró que lo tildaron de malcriado por defenderse de los agravios. “Siempre he puesto el pare, por eso a mí me tacharon de malcriado”, sentenció.