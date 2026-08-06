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Una nueva fotografía de Kevin Díaz comenzó a circular en redes sociales luego de la fuerte caída que sufrió durante un reto de altura en 'Esto es guerra'. La imagen muestra al participante venezolano recostado en una cama de clínica y utilizando un collarín ortopédico, pese a que Mathías Brivio calificó lo sucedido durante la competencia como un ‘incidente’.

Kevin Díaz aparece con collarín tras caída en 'Esto es guerra'

A través de sus redes sociales, Kevin Díaz ya se había pronunciado sobre su estado de salud y confirmó que permanece internado en una clínica. El participante explicó que se encuentra bien, aunque deberá permanecer algunos días con descanso médico y alejado temporalmente de sus actividades laborales.

Sin embargo, una nueva fotografía difundida en redes sociales permitió observar con mayor detalle cómo se encuentra actualmente el saliente de Onelia Molina. En la imagen, Kevin Díaz aparece recostado sobre una cama de clínica y lleva puesto un collarín ortopédico.

Estado actual de Kevin Díaz.

Además del collarín, en la fotografía se observa que Kevin Díaz mantiene una vía colocada en uno de sus brazos para la administración de medicamentos. Pese a ello, el participante de 'Esto es guerra' aparece sonriente frente a la cámara.

La fotografía se conoce después de que Mathías Brivio se pronunciara sobre lo ocurrido durante el reto de altura de 'Esto es guerra'. El conductor rechazó que lo sucedido con Kevin Díaz fuera calificado como un accidente y se refirió al episodio como un ‘incidente’.

La imagen provocó preocupación entre algunos de sus seguidores, quienes continúan atentos a su recuperación tras la caída ocurrida durante la competencia y rechazaron que la producción del reality intente minimizar el hecho.