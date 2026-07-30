Flujo vehicular creció 4,3% en mayo y acumula 40 meses de expansión: ¿qué está moviendo la economía peruana?

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El tránsito de vehículos por las carreteras del país volvió a crecer en mayo y sumó un nuevo mes de expansión. Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Índice de Flujo Vehicular aumentó 4,3% frente a mayo de 2025, con lo que acumula 40 meses consecutivos de crecimiento. El resultado refleja no solo una mayor circulación de autos y camiones, sino también el movimiento de personas, mercancías y actividades comerciales a lo largo del territorio nacional.

El indicador mide el paso de vehículos livianos y pesados por las estaciones de peaje. En mayo, ambos grupos registraron avances: los vehículos livianos aumentaron 5,1%, mientras que los pesados crecieron 3,4%. La diferencia importa porque cada segmento está asociado a distintos movimientos de la economía. Mientras los primeros están más vinculados con los viajes de personas, el turismo y el consumo, los segundos reflejan en buena medida el traslado de productos, insumos y equipos.

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El Índice de Flujo Vehicular aumentó 4,3% frente a mayo de 2025.

Para la Asociación Automotriz del Perú (AAP), esta trayectoria guarda relación con el dinamismo de la actividad económica. Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la institución, señaló que el Índice de Flujo Vehicular permite observar el movimiento de mercancías y personas y, por esa vía, aproximarse al desempeño de la economía.

Más viajes y consumo explican el avance de los vehículos livianos

El crecimiento de los vehículos livianos estuvo acompañado por una mayor movilidad durante el fin de semana largo por el Día del Trabajo, las celebraciones por el Día de la Madre y la realización de ferias gastronómicas en Lima y otras regiones. Estos eventos favorecieron el turismo y terminaron repercutiendo en actividades que, a primera vista, podrían parecer desconectadas del tránsito de las carreteras.

El mayor desplazamiento de personas impulsó las ventas en supermercados, minimarkets y tiendas de conveniencia, además de elevar la demanda de combustibles. También favoreció los servicios de alojamiento y restaurantes y el transporte interprovincial. Es decir, detrás del aumento de los vehículos que circulan por los peajes existe una cadena de consumo que se activa cuando las personas se movilizan más.

La renovación del parque automotor también forma parte de esta tendencia. La AAP destacó que el crecimiento de las ventas de vehículos nuevos viene ocurriendo en paralelo al aumento del flujo vehicular de los últimos dos años. La incorporación de unidades más modernas puede contribuir a renovar una flota que, además de ofrecer mejores condiciones de seguridad, utiliza tecnologías menos contaminantes.

En el caso de los vehículos pesados, la explicación está más relacionada con el movimiento de mercancías. El aumento de la demanda de transporte estuvo asociado al comercio mayorista y al traslado de metales y minerales, materiales de construcción, productos de ferretería, combustibles, maquinaria y equipos.

A ello se suma el desempeño de la minería y los hidrocarburos. Los mayores volúmenes de producción de cobre, oro, hierro, estaño, gas natural y líquidos de gas natural generaron una mayor necesidad de transporte de mercancías vinculadas con estas actividades. La construcción también aportó al movimiento, a través del mayor consumo interno de cemento para proyectos privados, infraestructura, viviendas multifamiliares, clínicas y plantas industriales.

Piura y Puno lideraron el crecimiento regional, mientras San Martín retrocedió

El comportamiento del tránsito no fue uniforme en todo el país. Piura registró uno de los mayores incrementos, con un crecimiento de 8,1%, impulsado por actividades religiosas. Puno también tuvo un avance importante, de 8%, favorecido por la festividad de San Isidro Labrador en Juliaca.

En Junín, el flujo vehicular aumentó 6,6%, asociado a procesiones, ferias comerciales y presentaciones de danzas que movilizaron visitantes y devotos. Arequipa registró un crecimiento de 5,2%, en parte por la festividad de la Virgen de Chapi, que congregó a personas procedentes de distintas regiones y del extranjero.

La Libertad presentó un incremento más moderado, de 1,9%, relacionado con la fiesta patronal de San Isidro Labrador, celebrada en Moche. En contraste, San Martín fue la única región reportada con una caída: el flujo vehicular disminuyó 6,3% debido al bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry durante el paro agrario y a los daños provocados por las lluvias intensas en la infraestructura vial de la provincia de El Dorado.

El resultado de mayo deja así una lectura que va más allá de las cifras de tránsito. Cuando aumentan los viajes, también se mueven restaurantes, hoteles, comercios, estaciones de servicio y actividades turísticas. Cuando crece el transporte pesado, detrás aparecen sectores que necesitan llevar productos e insumos de un punto a otro. Por eso, el flujo vehicular funciona como una señal indirecta de cuánto se está desplazando la economía por las carreteras.

La perspectiva para los próximos meses sigue siendo favorable, de acuerdo con la AAP, en línea con el consumo privado, la inversión y las exportaciones. Sin embargo, existe un factor que podría cambiar el panorama: el clima.

La institución advierte que un eventual fortalecimiento del Fenómeno de El Niño hacia finales de 2026 e inicios de 2027, junto con las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño Costero, podría afectar actividades como la agricultura, el transporte, el comercio y el turismo. Además, eventuales daños en carreteras y puentes podrían interrumpir la conectividad y alterar el tránsito en distintas regiones.

Por ahora, el balance es positivo. Los 40 meses consecutivos de expansión muestran una demanda de transporte que se mantiene activa. Pero su continuidad dependerá no solo de que las personas sigan consumiendo y viajando o de que las empresas mantengan el traslado de mercancías, sino también de que las carreteras puedan seguir conectando al país sin interrupciones.