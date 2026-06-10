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Ciencia

No es el deshielo de los glaciares: el aumento del nivel del mar se está acelerando y los científicos descubren la razón principal

Los científicos revelan que un fenómeno provoca el 43% del aumento del nivel del mar. Reducir las emisiones para mitigar estos efectos es crucial para el planeta.

El nivel de los océanos del mundo sube a un ritmo acelerado, y los científicos ahora afirman explicar las causas. Foto: IStock
El nivel de los océanos del mundo sube a un ritmo acelerado, y los científicos ahora afirman explicar las causas. Foto: IStock
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El derretimiento de los glaciares y la reducción de las capas de hielo se consideran el motivo más conocido que provocaría el aumento gradual del nivel del mar. Sin embargo, una investigación reciente sugiere que el principal factor radica en la expansión lenta y constante de los océanos.

El fenómeno ocurre a medida que el océano se calienta y se expande. Este proceso, conocido como dilatación térmica, significa que el agua de los mares ocupa mayor volumen, según el estudio publicado en la revista Science Advances.

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En la búsqueda de cómo aumenta el nivel de los océanos

El análisis ayudará a resolver algunas de las discrepancias observadas en estudios anteriores, donde los principales factores, como el deshielo y el calentamiento de los océanos, no explicaban del todo el aumento del nivel del mar que se aprecia en las costas del planeta.

Las múltiples contribuciones al aumento del nivel del mar. Foto: Science Advances

Las múltiples contribuciones al aumento del nivel del mar. Foto: Science Advances

"Durante años, ha existido una frustrante brecha entre cuánto se observaba que subían los océanos y cuánto podíamos explicar a partir de las causas individuales", afirma el ingeniero mecánico John Abraham, de la Universidad de St. Thomas en Estados Unidos.

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¿Cuáles son las principales razones del aumento del nivel del mar?

Los investigadores dividieron su análisis en tres secciones: una visión a largo plazo de la década de 1960 a 2023 (cubiertos por mareógrafos y satélites), de 1993 a 2023 (la era de las imágenes satelitales) y de 2005 a 2023 (los años en que los científicos han utilizado boyas de monitoreo oceánico).

Desde 1960, el nivel medio global del mar ha aumentado a una tasa promedio de 2,06 milímetros (0,08 pulgadas) por año. Sin embargo, el aumento se está acelerando: entre 2005 y 2023, subió 3,94 milímetros (0,16 pulgadas) por año, aproximadamente el doble de la tasa promedio.

En cuanto a los factores que contribuyen a este aumento, los investigadores descubrieron que la expansión térmica de los océanos es responsable del 43% de dicho incremento.

El deshielo de los glaciares de montaña representa el 27%; el de la capa de hielo de Groenlandia, el 15%; y el de la Antártida, el 12%. El 3% restante se debe a cambios en el almacenamiento de agua terrestre.

¿Cuáles son los efectos del aumento del nivel de los océanos?

Los científicos buscan recopilar más datos sobre el almacenamiento de agua en tierra (incluidos embalses y sistemas de riego) y determinar las diferencias regionales en el aumento del nivel del mar.

El objetivo es tener un panorama más informado de lo peligroso que puede ser este fenómeno, especialmente para las comunidades costeras más vulnerables.

Los efectos a largo plazo afectarán a todos los habitantes de la Tierra, vivan o no cerca del océano. El aumento del nivel del mar alterará las redes alimentarias, los vínculos comerciales y la distribución de la población.

Reducir las emisiones para limitar el calentamiento global marcará la diferencia, y comprender plenamente la magnitud del problema es esencial para limitar sus impactos.

"La aceleración del aumento del nivel del mar supone un peligro considerable para las regiones costeras bajas", escriben los expertos.

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