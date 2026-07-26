Perú solo culminó 9 obras contra inundaciones de una cartera total de S/52.905 millones

Los proyectos de protección incluyen diques, defensas ribereñas y otras intervenciones destinadas a reducir el impacto de inundaciones y movimientos de masas en distintas regiones del país. | Composición LR/IA

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Las inundaciones y los movimientos de masas figuran entre los desastres naturales con mayor impacto en el país. Tras el Fenómeno de El Niño (FEN) Costero de 2017, que dejó 1,9 millones de personas afectadas y severos daños en viviendas e infraestructura, el Estado impulsó una cartera de inversiones destinada no solo a reconstruir lo perdido, sino también a reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos.

De acuerdo con un análisis de ComexPerú, la cartera administrada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) estaba conformada, al cierre de mayo, por 239 proyectos distribuidos en 13 departamentos, con una inversión total de S/52.905 millones. De ese total, las denominadas soluciones integrales concentran la mayor parte de los recursos: 102 proyectos por S/28.506 millones destinados a obras de protección frente a inundaciones y movimientos de masas, como diques y muros de contención.

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Incluye inversiones culminadas, en proceso (planificación, preinversión, diseño y ejecución), suspendidas y desactivadas.

El avance de estas inversiones, sin embargo, muestra diferencias importantes. Del total de proyectos de la ANIN, 170, valorizados en S/35.988 millones, se encontraban en desarrollo o culminados, mientras que otros 69 permanecían en etapas previas, como formulación y planificación. En el caso específico de las soluciones integrales, 62 proyectos, equivalentes a S/18.930 millones, habían superado las fases iniciales y se encontraban en desarrollo.

Solo nueve obras de protección han sido culminadas

Pese al volumen de recursos comprometidos, el avance en la culminación de las obras sigue siendo limitado. Según el análisis de ComexPerú, al cierre de mayo solo nueve proyectos de soluciones integrales habían sido concluidos, con una inversión de S/2.755 millones, lo que representa menos del 10% de este componente.

La situación contrasta con otros sectores de la cartera de la ANIN. Las inversiones en salud y educación registran el mayor grado de avance conjunto, con más del 85% de sus recursos en desarrollo o culminados. En cambio, el 57,4% de las inversiones en drenajes pluviales y el 33,6% de las soluciones integrales aún no contaban con planos definitivos para su construcción.

Entre los proyectos de mayor inversión, el avance también es desigual. Los 12 proyectos más importantes dentro del componente de soluciones integrales representan S/12.332 millones, equivalente al 43,3% de toda la cartera de este rubro, y beneficiarían a más de 450.000 personas.

No obstante, aunque la mayoría obtuvo viabilidad entre 2019 y 2022, algunos presentan un progreso reducido. El proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra la erosión e inundaciones en la cuenca del río Rímac, valorizado en S/1.610 millones y el de mayor monto de toda la cartera, continúa en la etapa de elaboración del expediente técnico y no registra avance físico. Asimismo, las intervenciones en los ríos La Leche y Motupe presentan avances de 3% y 43,1%, respectivamente, con la ejecución suspendida por problemas de financiamiento.

De acuerdo con ComexPerú, el próximo Gobierno recibirá una cartera de inversiones estratégicas con niveles de ejecución muy distintos. A casi una década del Fenómeno de El Niño Costero de 2017, el país cuenta con proyectos orientados a reducir el riesgo de inundaciones, aunque una parte importante de las principales obras de protección aún permanece en desarrollo o pendiente de ejecución.