Roberto Sánchez descarta dar libertad a encarcelados por vínculos con Sendero Luminoso o MRTA: "Eso es una mentira"

Sánchez descartó vínculos con el terrorismo en entrevista con Carlos Cornejo para La República | Foto: LR.

Sánchez descartó vínculos con el terrorismo en entrevista con Carlos Cornejo para La República | Foto: LR.

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Roberto Sánchez se pronunció sobre las acusaciones que lo señalan por presuntamente promover la liberación de personas encarceladas vinculadas a Sendero Luminoso o al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El candidato presidencial de Juntos por el Perú rechazó esas afirmaciones y aseguró que no forman parte de sus propuestas.

“Nuestro acuerdo no plantea la libertad de presos por pertenecer a Sendero o al MRTA. Eso es una mentira. Lo descarto y lo rechazo”, afirmó durante una entrevista con Carlos Cornejo en el programa 'Que No Se Te Olvide' de La República.

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La controversia surgió a raíz de un acuerdo suscrito entre Juntos por el Perú y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Esta organización sindical ha sido cuestionada por presuntos vínculos con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Al respecto, Sánchez sostuvo que el compromiso asumido busca respaldar a personas que, según su posición, han sido procesadas o investigadas por participar en protestas sociales.

“Nosotros negamos cualquier vínculo con el terrorismo o la violencia. Hemos suscrito un acuerdo con Fenate Perú y, dentro de ese acuerdo, señalamos que existen dirigentes que han sido encarcelados por sedición. Brígida Curo tiene un proceso abierto. ¿Me van a decir que ella es del Movadef? Así como ella, hay cientos de personas procesadas por las protestas. Nosotros creemos que deben ser amnistiadas frente a esa persecución”, señaló.