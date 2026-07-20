Feriado del 23 de julio: quiénes reciben el triple pago y cómo calcular el beneficio

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El próximo jueves 23 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú, será feriado nacional para los trabajadores de los sectores público y privado. En el caso de quienes laboren ese día bajo el régimen laboral privado, la legislación establece que podrán acceder al denominado triple pago, siempre que el empleador no otorgue un descanso compensatorio en otra fecha.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el beneficio comprende tres conceptos: la remuneración correspondiente al feriado —que ya forma parte del sueldo mensual—, el pago por la jornada efectivamente trabajada y una sobretasa equivalente al 100% de la remuneración diaria. Como ejemplo, un trabajador que percibe S/50 diarios recibirá S/150 por ese día si labora sin descanso sustitutorio.

TE RECOMENDAMOS ARGENTINA Y ESPAÑA A LA FINAL DEL MUNDIAL: ¿QUÉ DIRÁ TRUMP? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

La autoridad laboral también recordó que el pago adicional no corresponde cuando el empleador reemplaza el feriado con un día de descanso compensatorio. Asimismo, precisó que tampoco se considera trabajo en feriado cuando la jornada comenzó en un día laborable y concluyó durante el feriado.

Aunque el feriado nacional implica un descanso remunerado, diversos sectores de la economía mantienen operaciones por la naturaleza de sus actividades. Es el caso del comercio, restaurantes, hoteles, transporte, clínicas, seguridad privada, telecomunicaciones, industrias de producción continua y algunos servicios vinculados al turismo. En estos rubros, los empleadores pueden programar personal para laborar durante el feriado, siempre respetando las compensaciones económicas establecidas en la legislación laboral cuando no existe un descanso sustitutorio.

La necesidad de mantener estos servicios hace que miles de trabajadores desarrollen labores durante los feriados nacionales. En fechas previas a Fiestas Patrias, además, suele incrementarse la actividad comercial y turística, lo que genera una mayor demanda de personal en establecimientos que atienden al público.

El feriado del 23 de julio fue incorporado al calendario nacional mediante la Ley N.° 31822, que reconoce el Día de la Fuerza Aérea del Perú en homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. Desde su incorporación, esta fecha se aplica tanto al sector público como al privado, bajo las reglas previstas en el Decreto Legislativo N.° 713 sobre descansos remunerados.

Empresas podrían enfrentar sanciones

La incorporación de este feriado también implica que las empresas deban revisar la programación de sus jornadas y el cumplimiento de las obligaciones laborales asociadas. En los sectores donde la actividad económica no puede detenerse, la planificación de turnos y el reconocimiento de los beneficios previstos por la legislación forman parte de las responsabilidades que pueden ser verificadas durante una eventual inspección laboral.

Para las empresas, el cumplimiento de estas disposiciones forma parte de las obligaciones laborales sujetas a fiscalización. Sunafil advirtió que la omisión del pago por trabajo en feriado constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales y puede dar lugar a multas que varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados, pudiendo alcanzar hasta S/288.915.

Durante las inspecciones, Sunafil puede solicitar información relacionada con la jornada laboral, los registros de asistencia, las planillas y las boletas de pago para verificar si el empleador cumplió con reconocer el trabajo realizado durante un feriado nacional. La autoridad también evalúa si existió un descanso sustitutorio cuando la empresa sostiene que no correspondía el pago adicional.

Qué debe revisar el trabajador en su boleta de pago

El reconocimiento por laborar durante un feriado debe reflejarse en la boleta de pago correspondiente al período en el que se prestó el servicio. Si el empleador otorgó un descanso sustitutorio previamente acordado, no corresponde el pago de la sobretasa del 100%; en caso contrario, el trabajador tiene derecho a recibir la remuneración prevista por la legislación laboral.

Si considera que este derecho no fue respetado, el trabajador puede presentar una denuncia ante Sunafil para que la entidad evalúe el caso y, de ser necesario, inicie un procedimiento de inspección. La información consignada en la planilla electrónica, las boletas de pago y los registros de asistencia constituyen algunos de los documentos que pueden ser revisados durante la fiscalización.

Aunque suelen confundirse, un feriado nacional no tiene los mismos efectos que un día no laborable. Mientras el feriado está establecido por ley y genera el derecho al descanso remunerado o, en su defecto, al pago adicional si se trabaja sin descanso sustitutorio, el día no laborable funciona bajo un régimen distinto.

En el sector público, los días no laborables generalmente deben compensarse con horas de trabajo posteriores. En el sector privado, su aplicación depende del acuerdo entre empleador y trabajador respecto a la recuperación de las horas dejadas de laborar. Esta diferencia cobra especial relevancia en julio, mes que además de este feriado incluye las celebraciones por Fiestas Patrias y un día no laborable dispuesto para el sector público.